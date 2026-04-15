トップオピニオンViewpoint浸透するマルクス主義性革命 自己放縦と不安を助長 若い世代からは静かな反発も Viewpoint 浸透するマルクス主義性革命 自己放縦と不安を助長 若い世代からは静かな反発も 米コラムニスト ドン・フェダー タグ会員向け 2026年4月16日 07時13分 By ドン・フェダー XLINEFacebookEmailPrint 忘れようとしても頭から離れない画像というものはある。例えば、クリスティ・ノーム前国土安全保障長官の夫ブライアン・ノーム氏が、女装し、異様に大きな人工の胸を付けた写真だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 人気記事 Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 国際詐欺集団の主犯格救済した中国 カンボジアから身柄移送 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 Viewpoint もっと「今」を楽しもう お金のための努力し過ぎ Viewpoint 虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 Viewpoint 「北朝鮮人権映画祭」の２作品 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 新着記事 Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint 27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場 Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint 過小評価されたイランのドローン 米の防衛力の20％を拘束 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例