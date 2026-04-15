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浸透するマルクス主義性革命　自己放縦と不安を助長　若い世代からは静かな反発も

米コラムニスト　ドン・フェダー

By ドン・フェダー

忘れようとしても頭から離れない画像というものはある。例えば、クリスティ・ノーム前国土安全保障長官の夫ブライアン・ノーム氏が、女装し、異様に大きな人工の胸を付けた写真だ。【...全文を読む】

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