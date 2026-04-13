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少子化傾向からの脱却とその実例　業務効率化で出産意図向上　夫婦協働でストレスを軽減

平成国際大学名誉教授　佐藤　晴彦

By 佐藤 晴彦

わが国は少子化傾向が続き、その対策に国を挙げて取り組んでいる。しかし、効果が出ていないのが現状である。少子化の原因は一体どこにあるのだろうか。ここでは結婚後に焦点を絞って、政策の有効性を検証してみよう。【...全文を読む】

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