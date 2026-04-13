トップオピニオンViewpoint少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 平成国際大学名誉教授 佐藤 晴彦 タグ会員向け 2026年4月14日 07時04分 By 佐藤 晴彦 XLINEFacebookEmailPrint わが国は少子化傾向が続き、その対策に国を挙げて取り組んでいる。しかし、効果が出ていないのが現状である。少子化の原因は一体どこにあるのだろうか。ここでは結婚後に焦点を絞って、政策の有効性を検証してみよう。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 人気記事 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint グリーンランドは北米防衛の要 「近北極国家」自称する中国 Viewpoint 選挙戦の激しい妨害活動 暴力的な威嚇が当たり前に Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 戦い済んで、社会保障・社会福祉は？ ソーシャルワークの制度化を Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint ＡＩサイバー同盟拡大する中露 台湾有事での連携を示唆 露ハッカーが中国モデル活用 新着記事 Viewpoint 党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint 27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場 Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint 過小評価されたイランのドローン 米の防衛力の20％を拘束 Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例