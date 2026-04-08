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党派的な米「ノー・キングス」運動　広範で緩やかな抗議文化　権力固定化は民主党こそ顕著

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

３月末、米国で「ノー・キングス（Ｎｏ　Ｋｉｎｇｓ）」デモが行われ、ドナルド・トランプ大統領に対する全国的な抗議行動の第３波となった。デモは規模が大きく、全米各地で行われたが、同時に現代アメリカの抗議運動の弱点や矛盾を浮き彫りにしたとも指摘されている。【...全文を読む】

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