トップオピニオンViewpoint党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 Viewpoint 党派的な米「ノー・キングス」運動 広範で緩やかな抗議文化 権力固定化は民主党こそ顕著 エルドリッヂ研究所代表、政治学博士 ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグ会員向け 2026年4月9日 07時07分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint ３月末、米国で「ノー・キングス（Ｎｏ Ｋｉｎｇｓ）」デモが行われ、ドナルド・トランプ大統領に対する全国的な抗議行動の第３波となった。デモは規模が大きく、全米各地で行われたが、同時に現代アメリカの抗議運動の弱点や矛盾を浮き彫りにしたとも指摘されている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 人気記事 Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 社会政策に価値観の裏打ち必要 Viewpoint 要警戒「習近平の紅衛兵」 Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 『菅義偉 官邸の決断』を読む 幅広い官房長官の仕事 Viewpoint トランプ氏訪中のリスク 宣伝に利用される首脳会談 Viewpoint 現実味帯びる習氏独裁体制の終焉 シンガポール前首相夫人が痛罵論評転載 Viewpoint 最新数字で見た「中国大不況」の惨状 不動産投資４年間で41％減少 新着記事 Viewpoint 中国による台湾・平和的統一の途 産業協力強め共同市場構築 第15次５カ年計画が示す経済戦略 Viewpoint 米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint 27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場 Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint 過小評価されたイランのドローン 米の防衛力の20％を拘束 Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ Viewpoint 情報は環境そのもの 「物語が事実に」なることも TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例