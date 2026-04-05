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米空港混乱、警鐘とすべし　政治的分断で機能不全に　中国、専制体制の優位性強調

元米朝鮮半島和平担当大使　ジョセフ・デトラニ

By ジョセフ・デトラニ

中国国営メディアはこのところ、米国土安全保障省傘下の運輸保安局（ＴＳＡ）の給与が、つなぎ予算の失効によって遅れている問題を、米国の政治的機能不全を象徴するものとして大きく取り上げている。【...全文を読む】

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