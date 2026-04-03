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日本外交　やるべきことは多いはずだ　紛争解決・平和構築に汗をかけ

東洋大学名誉教授　西川　佳秀

By 西川 佳秀

米トランプ政権は同盟国に高関税を賦課、防衛費の大幅増額を求め、さらにイラン戦争に踏み切り石油価格高騰で日本経済は打撃を蒙（こうむ）り、ペルシャ湾への艦船派遣問題も出てきた。【...全文を読む】

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