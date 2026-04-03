トップオピニオンViewpoint日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ Viewpoint 日本外交 やるべきことは多いはずだ 紛争解決・平和構築に汗をかけ 東洋大学名誉教授 西川 佳秀 タグTOP NEWS2会員向け 2026年4月4日 07時52分 By 西川 佳秀 XLINEFacebookEmailPrint 米トランプ政権は同盟国に高関税を賦課、防衛費の大幅増額を求め、さらにイラン戦争に踏み切り石油価格高騰で日本経済は打撃を蒙（こうむ）り、ペルシャ湾への艦船派遣問題も出てきた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場次の記事米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 人気記事 Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 弱者に仕えた教皇フランシスコ 思いやりへの力強いシグナル Viewpoint イスラエル勝利は米国の利益 Viewpoint 米新政権と自由貿易体制の終焉 Viewpoint ＡＩサイバー同盟拡大する中露 台湾有事での連携を示唆 露ハッカーが中国モデル活用 Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ 新着記事 Viewpoint 米空港混乱、警鐘とすべし 政治的分断で機能不全に 中国、専制体制の優位性強調 Viewpoint 27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場 Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint 過小評価されたイランのドローン 米の防衛力の20％を拘束 Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ Viewpoint 情報は環境そのもの 「物語が事実に」なることも Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例