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機能不全のＮＡＴＯ　イラン攻撃巡り対立浮き彫り

米コラムニスト・元米国防副次官　ジェド・バビン

By ジェド・バビン

　トランプ米大統領が以前から北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に対して抱いている不満には、それなりの理由がある。【...全文を読む】

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