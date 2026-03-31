トップオピニオンViewpoint機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り 米コラムニスト・元米国防副次官 ジェド・バビン タグ会員向け 2026年3月31日 09時37分 By ジェド・バビン XLINEFacebookEmailPrint トランプ米大統領が以前から北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に対して抱いている不満には、それなりの理由がある。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事過小評価されたイランのドローン 米の防衛力の20％を拘束 人気記事 Viewpoint 選挙戦の激しい妨害活動 暴力的な威嚇が当たり前に Viewpoint 中国の嘘を暴いた私の台湾訪問 「台湾は独立国家」を証明 日台の交流・連携強化にも一役 Viewpoint 戦後80年は節目になったか アメリカ化の弊害随所に Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ Viewpoint ソルジェニーツィンと自由 西欧の道徳的退廃を厳しく批判 Viewpoint 経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ 新着記事 Viewpoint 過小評価されたイランのドローン 米の防衛力の20％を拘束 Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ Viewpoint 情報は環境そのもの 「物語が事実に」なることも Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例