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過小評価されたイランのドローン　米の防衛力の20％を拘束

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田　容子

By 新田 容子

イランのドローン、シャヘド群（２０００機以上発射）は損失を出しながらも攻撃を継続している。【...全文を読む】

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