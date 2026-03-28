トップオピニオンViewpoint東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ Viewpoint 東日本大震災から15年の気仙沼 復興から発展・繁栄の段階へ エルドリッヂ研究所代表、政治学博士 ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグ会員向け 2026年3月28日 10時10分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint 東日本大震災から15年が経（た）った３月11日、宮城県気仙沼市で行われた慰霊祭に参列した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事情報は環境そのもの 「物語が事実に」なることも 人気記事 Viewpoint トランプ政権の国家安保戦略と日米同盟 西半球重視と中国排除の宣言 Viewpoint 中国人民解放軍は機能しているのか 失われる経験・継続性・信頼 Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ Viewpoint 戦い済んで、社会保障・社会福祉は？ ソーシャルワークの制度化を Viewpoint キューバ危機を再考する 日本が学ぶべき真の教訓とは Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 新着記事 Viewpoint 情報は環境そのもの 「物語が事実に」なることも Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 五輪２選手が教える成功の意味 個人の尊重と国家的威信 Viewpoint 青森の三内丸山遺跡を見てきた 興味が尽きぬ縄文時代 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例