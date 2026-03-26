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情報は環境そのもの　「物語が事実に」なることも

文芸評論家　菊田　均

By 菊田 均

　情報は環境そのものだ。人間は情報環境の中で生きてきた。情報なしで生活はできない。その点では縄文時代も現代も変わらない。【...全文を読む】

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