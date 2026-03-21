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経済崩壊が進む中国主要都市　党の腐敗と権威主義的統治の結果

拓殖大学国際日本文化研究所客員教授　ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

　私は中国について過大に評価するつもりも、過小に評価するつもりもない。中国の被害を受けてきた立場として、幻想の中で中国を見る余裕もない。私は中国をありのままに見ようと努めるしかない。そして信頼できる専門家や各種の情報源によれば、中国の現状は決して良好とは言えない。【...全文を読む】

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