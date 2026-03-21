トップオピニオンViewpoint経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 Viewpoint 経済崩壊が進む中国主要都市 党の腐敗と権威主義的統治の結果 拓殖大学国際日本文化研究所客員教授 ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2026年3月21日 09時35分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint 私は中国について過大に評価するつもりも、過小に評価するつもりもない。中国の被害を受けてきた立場として、幻想の中で中国を見る余裕もない。私は中国をありのままに見ようと努めるしかない。そして信頼できる専門家や各種の情報源によれば、中国の現状は決して良好とは言えない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ 人気記事 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 日本の選挙とＡＩ情報環境 中身だけでなく伝わり方理解を Viewpoint 『菅義偉 官邸の決断』を読む 幅広い官房長官の仕事 Viewpoint トランプ政権の国家安保戦略と日米同盟 西半球重視と中国排除の宣言 Viewpoint 国政選挙 政党マッチング・アプリの危険性 投票先分散化を誘導していないか Viewpoint ５年ぶり開催の朝鮮労働党大会 核兵器開発が最優先課題 Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ Viewpoint ＡＩに包囲された日本の選挙 ＳＮＳに溢れたフェイク動画 新着記事 Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 五輪２選手が教える成功の意味 個人の尊重と国家的威信 Viewpoint 青森の三内丸山遺跡を見てきた 興味が尽きぬ縄文時代 Viewpoint トランプ政権の国家安保戦略と日米同盟 西半球重視と中国排除の宣言 Viewpoint ５年ぶり開催の朝鮮労働党大会 核兵器開発が最優先課題 Viewpoint 新ＳＴＡＲＴ失効と中国の動向 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例