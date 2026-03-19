トップオピニオンViewpointロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ Viewpoint ロシアの情報統制に対抗を レーガンの手法に学べ 元米朝鮮半島和平担当大使 ジョセフ・デトラニ タグ会員向け 2026年3月19日 09時47分 By ジョセフ・デトラニ XLINEFacebookEmailPrint ソ連はアフガニスタン侵攻（１９７９～89年）という侵略戦争で敗北した。その背景には、戦死したソ連兵１万４４５３人、負傷者および行方不明者５万４０００人という犠牲を国民が到底受け入れられなかったという事情がある。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 人気記事 Viewpoint 映画「湯徳章―私は誰なのか―」 二・二八事件で公開処刑 Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint グリーンランドは北米防衛の要 「近北極国家」自称する中国 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint 青森の三内丸山遺跡を見てきた 興味が尽きぬ縄文時代 Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 物語を作り上げる報道 「情報の単一栄養化」で疑問排除 Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 新着記事 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 五輪２選手が教える成功の意味 個人の尊重と国家的威信 Viewpoint 青森の三内丸山遺跡を見てきた 興味が尽きぬ縄文時代 Viewpoint トランプ政権の国家安保戦略と日米同盟 西半球重視と中国排除の宣言 Viewpoint ５年ぶり開催の朝鮮労働党大会 核兵器開発が最優先課題 Viewpoint 新ＳＴＡＲＴ失効と中国の動向 Viewpoint ＡＩに包囲された日本の選挙 ＳＮＳに溢れたフェイク動画 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例