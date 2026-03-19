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ロシアの情報統制に対抗を　レーガンの手法に学べ

元米朝鮮半島和平担当大使　ジョセフ・デトラニ

By ジョセフ・デトラニ

　ソ連はアフガニスタン侵攻（１９７９～89年）という侵略戦争で敗北した。その背景には、戦死したソ連兵１万４４５３人、負傷者および行方不明者５万４０００人という犠牲を国民が到底受け入れられなかったという事情がある。【...全文を読む】

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