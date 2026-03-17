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「中国軍異変」の深層　「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊

軍事評論家　福山　隆

By 編集部

　中国軍で進む高官の大量粛清は、単なる汚職摘発の域を超え、権力構造そのものの不安定化を示している。【...全文を読む】

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