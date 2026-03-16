トップオピニオンViewpoint外交カードと少子化カード切るとき　企業の内部留保を若者に投資
Viewpoint

外交カードと少子化カード切るとき　企業の内部留保を若者に投資

元衆議院議員　大泉 博子

By 大泉 博子

　トランプ米大統領がイラン攻撃を始めた。大方の見方は、イスラエルのネタニヤフ首相に同調し、戦争は長期化も避けられない状況にある。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事五輪２選手が教える成功の意味　個人の尊重と国家的威信

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
AI世界日報
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »