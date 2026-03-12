トップオピニオンViewpoint五輪２選手が教える成功の意味　個人の尊重と国家的威信
Viewpoint

五輪２選手が教える成功の意味　個人の尊重と国家的威信

米ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

　米国で生まれ、自由に育った十代の子供の親として、私は冬季五輪で脚光を浴びた谷愛凌（アイリーン・グー）、アリサ・リュウ両選手の歩みを、単なるメダル争い以上の意味をもって見詰めてきた。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事青森の三内丸山遺跡を見てきた　興味が尽きぬ縄文時代

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
AI世界日報
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »