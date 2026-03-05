トップオピニオンViewpoint５年ぶり開催の朝鮮労働党大会　核兵器開発が最優先課題
Viewpoint

５年ぶり開催の朝鮮労働党大会　核兵器開発が最優先課題

宮塚コリア研究所代表　宮塚　利雄

By 宮塚 利雄

　毎年、この時期のコラム記事には「火喰（く）い」の話を書いている。寒さが厳しい北朝鮮の冬の中でも、２月の北部地域の寒さは特別だ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事新ＳＴＡＲＴ失効と中国の動向

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
AI世界日報
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »