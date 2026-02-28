トップオピニオンViewpointＡＩに包囲された日本の選挙　ＳＮＳに溢れたフェイク動画
ＡＩに包囲された日本の選挙　ＳＮＳに溢れたフェイク動画

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田　容子

By 新田 容子

　２月８日の衆議院選挙は、選挙運動期間がわずか16日間という戦後史上最短の選挙だった。有権者が投票する前に、生成ＡＩ（人工知能）が民主主義にどれほどのダメージを与えることができるかを試すストレステストだったとも言える。【...全文を読む】

