トップオピニオンViewpointＡＩに包囲された日本の選挙 ＳＮＳに溢れたフェイク動画 Viewpoint ＡＩに包囲された日本の選挙 ＳＮＳに溢れたフェイク動画 仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子 タグ会員向け 2026年2月28日 09時43分 By 新田 容子 XLINEFacebookEmailPrint ２月８日の衆議院選挙は、選挙運動期間がわずか16日間という戦後史上最短の選挙だった。有権者が投票する前に、生成ＡＩ（人工知能）が民主主義にどれほどのダメージを与えることができるかを試すストレステストだったとも言える。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事エプスタイン事件を巡る「死」 本人や関係者ら複数“自殺” 人気記事 Viewpoint グリーンランドは北米防衛の要 「近北極国家」自称する中国 Viewpoint 高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も Viewpoint 韓国の「対馬は朝鮮の地」騒動 「独島はわが領土」歌詞改定 Viewpoint 少子化対策での公的支援の在り方 篤い応対システムの提供を Viewpoint 映画「湯徳章―私は誰なのか―」 二・二八事件で公開処刑 Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint ソルジェニーツィンと自由 西欧の道徳的退廃を厳しく批判 Viewpoint 「大学入学共通テスト」に思う 「一発勝負」の危うさ懸念 新着記事 Viewpoint エプスタイン事件を巡る「死」 本人や関係者ら複数“自殺” Viewpoint 中国人民解放軍は機能しているのか 失われる経験・継続性・信頼 Viewpoint 選挙戦の激しい妨害活動 暴力的な威嚇が当たり前に Viewpoint 映画「湯徳章―私は誰なのか―」 二・二八事件で公開処刑 Viewpoint 戦い済んで、社会保障・社会福祉は？ ソーシャルワークの制度化を Viewpoint 大学無償化は地方衰退への道 地方大学補助で均衡ある国土発展を Viewpoint 少子化対策での公的支援の在り方 篤い応対システムの提供を Viewpoint 自衛官の階級呼称見直しに当たって 自衛隊そのものの位置付け見直しも TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例