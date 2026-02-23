トップオピニオンViewpoint中国人民解放軍は機能しているのか　失われる経験・継続性・信頼
Viewpoint

中国人民解放軍は機能しているのか　失われる経験・継続性・信頼

拓殖大学国際日本文化研究所客員教授　ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

　ここ数年、中国人民解放軍では高級将官に対する粛清が繰り返されており、中国軍指導部の制度的安定性や作戦遂行能力に深刻な疑問が投げ掛けられている。２０２３年以降、国防相、ロケット軍司令官、兵站（へいたん）・装備部門の高官らが相次いで解任され、指揮系統の継続性はすでに大きく損なわれている。【...全文を読む】

