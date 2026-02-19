選挙戦の激しい妨害活動　暴力的な威嚇が当たり前に

著述家 加藤文宏氏

２月初頭は衆院選だけでなく大阪府知事・市長選も行われ、政治参加の機運が熱気となって国内を分厚く包み込んだ。しかし人々が積極的で前向きな姿勢を示しただけでなく、激しい妨害活動で街頭演説が混乱する場面もあった。

警察が暴徒を排除せず

関西で暮らす人が「安倍さんのような事件が起こるのではないかと身構えてしまいました」と、日本維新の会の吉村洋文代表に暴徒が殺到した時の様子を教えてくれた。報道写真で大きなプラカードを掲げた人々の姿を目にしていたが、そこまで一触即発の状態とは知らなかった。

街頭演説の場には汚い言葉で日本維新の会や吉村氏を攻撃する罵声が飛んで不穏な空気が漂っていたにもかかわらず、警察官は演説を邪魔する人々を排除しなかったそうだ。

２０１７年に行われた東京都議選では、街頭演説中の安倍晋三首相（当時）がヤジを飛ばされ「こんな人たちに負けるわけにはいかない」と発言する出来事があった。

この時、野党の政治家から「自分にいい人は味方、悪い人は敵とレッテル貼りする行為だ」と批判が噴出し、一部の報道機関は「異論に不寛容」と安倍氏を猛烈に批判した。

だが批判は実情に即したものではなかった。秋葉原駅前に安倍氏が到着した時、「安倍やめろ」の横断幕を広げたり、「帰れ」「やめろ」とシュプレヒコールを上げていたのは組織的に動員された人々だった。しかも演説がかき消されて声が聞き取れなくなるほど激しい罵声に包まれた中での「こんな人たち」発言だった。

官房長官だった菅義偉（よしひで）氏も、妨害集団を「いつも同じ人。菅を監獄に送れと書いた紙もあったと聞いた。憲法でも沖縄でも。ひどいよね」と周囲に語ったとされる。

札幌市で街頭演説中の安倍氏にヤジを飛ばした人々が警察官に排除された事件では、このうちの２名が表現の自由を侵害されたと北海道を相手取って訴えを起こし、うち１名について最高裁は主張通り道に賠償を命じた。つばさの党による選挙妨害事件でも、被告は「目的は相手陣営を邪魔することではなく、質問して隠しているウソを明らかにすることだ」と述べ、「憲法で保障された表現の自由に基づき無罪だ」と主張している。

以後、過去と比較にならない暴力的な威嚇が当たり前になり、日本共産党の党員や同党と理念を共有する活動家が、多数の聴衆を混乱させる目的で機械を使って大量のスモークを噴射するまでになってしまった。

民主主義の根幹と言える政治活動と選挙の自由を暴力で蹂躙（じゅうりん）する行為に対して、「卑劣であって、極めて悪質」なテロと断定したのが、３００人もの聴衆の前で安倍氏を狙撃した山上徹也被告に対する判決だった。

列記した数々の妨害行為も、暴力や暴言による脅迫であり、政治家だけでなく支持者までも萎縮させ、世論にも影響を与えようとする点でテロと何ら変わりないものだった。

日本共産党は米国で同時多発テロが発生した時、「野蛮なテロを根絶する」「法と理性にもとづいた解決が必要である」と各国首脳に書簡を送ったにもかかわらず、国内の出来事になると党派性に目がくらんで、暴徒の狼藉（ろうぜき）を称賛しながら利用するようになったのは前述の通りだ。

選挙妨害を擁護した他の政党と一部報道機関も、言論の自由とテロ反対を気ままに行き来する、日本共産党と変わりない二重規範の持ち主と言わざるを得ない。

司法が演説を妨害するヤジに言論の自由を認め、警察が臆して暴徒を排除しないのでは、これからも混乱が続くだろう。

既に萎縮と譲歩を経験

政治活動と選挙の自由を守るには、理路整然と主張を積み重ねて、世論を生み出し、いくら妨害されようとも屈しない姿勢を投票で示すほかに手立てはない。

もし地道な努力と抵抗を怠れば、萎縮が譲歩を生み出して、やがて暴力の主への服従を強いられるようになる。日本の社会は安倍氏暗殺事件によって、既に大きな萎縮と譲歩を経験してしまっているのを忘れてはならない。

（かとう・ふみひろ）