トップオピニオンViewpoint自衛官の階級呼称見直しに当たって　自衛隊そのものの位置付け見直しも
Viewpoint

自衛官の階級呼称見直しに当たって　自衛隊そのものの位置付け見直しも

東洋大学名誉教授　西川　佳秀

By 西川 佳秀

　自民党と日本維新の会は昨年10月の「連立政権合意書」で、自衛隊の「階級」や「職種」等の国際標準化を令和８年度中に実行するとした。自衛隊の階級は、最高位の「将」から「２士」まで全部で16階級が定められている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
