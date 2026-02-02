トップオピニオンViewpoint『菅義偉 官邸の決断』を読む 幅広い官房長官の仕事 Viewpoint 『菅義偉 官邸の決断』を読む 幅広い官房長官の仕事 文芸評論家 菊田 均 タグ会員向け 2026年2月2日 09時22分 By 菊田 均 XLINEFacebookEmailPrint 内閣は幕府のようなものだ。内閣総理大臣は将軍、官房長官は老中首座、各省は諸藩。江戸幕府の将軍は実際に政務を行うケースは少なかったが、家康・吉宗・慶喜などは実際の政治に関与していた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事日本の選挙とＡＩ情報環境 中身だけでなく伝わり方理解を 人気記事 Viewpoint ゴールデンドームは米存続に不可欠 世界で強まる核の脅威 技術進歩に後れ取る防衛能力 Viewpoint 米中関係とレアアース問題 貿易戦争は一時休戦状態 Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 変化・成長する時間感覚 パターン身に付け流れ速まる Viewpoint 「封建寡頭制」のパキスタン エリート層が国家を私物化 Viewpoint 「東京の二層構造」を考える 重なり合う「首都」と「地方」 首都移転の議論も候補地絞れず Viewpoint 21世紀の覇権秩序を占う 地域大国角逐の時代へ Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 新着記事 Viewpoint 日本の選挙とＡＩ情報環境 中身だけでなく伝わり方理解を Viewpoint グリーンランドは北米防衛の要 「近北極国家」自称する中国 Viewpoint 安保環境は力で守る時代に入るのか 米中露が露骨な国益追求 Viewpoint 単純な善悪論のベネズエラ報道 ルールは武力によって維持 Viewpoint 国際詐欺集団の主犯格救済した中国 カンボジアから身柄移送 Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint 中国の嘘を暴いた私の台湾訪問 「台湾は独立国家」を証明 日台の交流・連携強化にも一役 Viewpoint 高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例