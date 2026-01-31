日本の選挙とＡＩ情報環境　中身だけでなく伝わり方理解を

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子

衆議院は23日の本会議で解散し、「27日公示、２月８日投開票」の衆院選に向けて事実上の選挙戦に入った。自民党と日本維新の会から成る与党にとって、発足から３カ月余りの高市早苗政権に対する国民の信任が最大の焦点となる。政治論争は自民党の公約に示された経済成長、安全保障政策、財政措置に集まっている。自民党は経済成長を軸に据えつつ、高市首相の下で国家安全保障戦略を改訂し、新たな防衛体制を構築する方針を掲げた。一方、消費税については慎重な姿勢を崩さず、野党が主張する恒久的な減税には踏み込まず、食料品・飲料品を対象とした２年間の時限的免税について「検討を加速する」としている。

強調・反復で認識に影響

これらの政策選択は、民主主義における正当な議論の対象である。ただ、世界同様、選挙は人工知能（ＡＩ）によって情報環境が大きく変化した時代の中で行われている点を見逃すことはできない。ＡＩは政治的意思を持つ存在ではなく、選挙結果を直接決定するものでもない。しかし、選挙期間において、世論の形成や人々の関心、心理的反応に影響を与える力を持つことは確かである。

選挙におけるＡＩの役割は、従来の「説得」ではなく、情報環境そのものへの影響として捉えるべきだ。情報を高速かつ大量に整理・提示し、感情的反応を引き出しやすい表現や反復性を重視する傾向がある。この影響は選挙で特に顕著になる。有権者は短期間のうちに、経済成長、安全保障、財政の持続可能性、国際的責任といった複雑な要素を同時に判断しなければならない。

ＡＩはこうした判断を単純化するのではなく、どの論点が目立ち、どの解釈が感情的に響くかを左右する。特定の側面が強調され続けることで、全体像の捉え方が変わる可能性がある。

重要なのは、この力学が必ずしも虚偽情報や意図的な操作を前提としていない点だ。事実に基づく情報であっても、強調や反復の仕方次第で認識に影響を与える。ＡＩは、人々の反応を分析し、注目を集めやすい語り方を選別する。その結果、有権者の価値観が変わらなくても、リスクや緊急性、政策への信頼感の受け止め方が変化し得る。

例えばロシアのＡＩを活用した情報作戦は、親ロシア的な立場を推進するのではなく、日本国内の既存の議論を増幅させることに重点を置く可能性が高い。例えば、自動アカウントやＡＩ生成コンテンツは、ロシアに対する制裁のコストを繰り返し強調したり、防衛費を財政的に無謀なものと位置付けたり、家計の経済疲労を強調したり、さまざまな有権者層に合わせた感情に訴える言葉を用いたりする可能性がある。これらのメッセージは必ずしも虚偽ではない。その効果は選択的な繰り返し、タイミング、その規模にかかっている。

特定の物語が広く浸透し、あるいは緊急であるように見せることで、この作戦は不安を高め、国内の分裂を深め、特に未決定の有権者の政治参加を阻害する可能性がある。戦略的目的は日本の政権交代ではなく、政策コンセンサスを弱め、民主主義プロセスへの信頼を低下させ、安全保障政策と外交政策に関して日本が協調して行動する能力を制限することだ

２月８日の選挙で、有権者は国際環境の不確実性が高まる中、日本の中長期的な方向性を判断することになる。ＡＩの存在はこの民主的プロセスを否定するものではないが、その受け止め方を変える。可視性が合意と誤認され、頻度が重要性と結び付けられる可能性もある。この特性を理解することは、冷静な判断を保つために欠かせない。最終的には日本の有権者が自らの価値観に基づき、公約の優先順位を見極めることで決まる。ＡＩは民主的選択に取って代わるものではないが、その選択が行われる環境を形作る存在である。世論が機械によって加速される時代において、情報の中身だけでなく、その伝わり方を理解することが、民主的判断の前提となりつつある。

求められる明確な説明

政治指導者や専門家にとっては、これまで以上に説明の明確さが求められる。政策は、注目を最大化するアルゴリズムを通じて伝わる以上、目標やトレードオフ、時間軸を丁寧に示すことが重要だ。有権者にとっても、ＡＩの影響を意識することは主体性を保つ助けとなる。感情的な反応が技術によって増幅されている可能性を理解すれば、一歩距離を置き、自らの基準で政策を評価できる。（にった・ようこ）