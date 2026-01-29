トップオピニオンViewpointグリーンランドは北米防衛の要　「近北極国家」自称する中国
Viewpoint

グリーンランドは北米防衛の要　「近北極国家」自称する中国

米ハドソン研究所中国センター所長 マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

　中国の北極に対する野心は、もはや珍奇な話題ではない。中国は、経済、科学、外交、情報の各分野にまたがる、規律ある取り組みであり、米本土防衛や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が欧州を増援する能力にとって重要なこの地域で、持続的な影響力を構築することを狙っている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事安保環境は力で守る時代に入るのか　米中露が露骨な国益追求

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »