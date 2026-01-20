トップオピニオンViewpoint「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 中央ユーラシア総合調査会理事長 中国研究所会長 田中 哲二 タグ会員向け 2026年1月20日 09時09分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 旧年末の12月19～20日に、東京で初の日本と中央アジア５カ国の最高首脳会合（「中央アジア＋日本」サミット）が開催された。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国の嘘を暴いた私の台湾訪問 「台湾は独立国家」を証明 日台の交流・連携強化にも一役 人気記事 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint トランプ米大統領訪日を総括する 両国経済再建へ相互協力 Viewpoint 高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も Viewpoint 中国・パキスタンの結び付き インドを意識した地政学的な関係 Viewpoint 中国による台湾併合と向き合う与那国島 指呼の間で中国と対峙する恐怖 Viewpoint ワルツ米副大統領候補は急進左派 Viewpoint 北朝鮮労働党が創建80年記念行事 軍事力増強で国威発揚 Viewpoint 都知事選「石丸現象」を考える 新着記事 Viewpoint 中国の嘘を暴いた私の台湾訪問 「台湾は独立国家」を証明 日台の交流・連携強化にも一役 Viewpoint 高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も Viewpoint ベネズエラ攻撃の教訓 米国の軍事的優位が鮮明に 中国共産党の野望を阻止か Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 中国による台湾併合と向き合う与那国島 指呼の間で中国と対峙する恐怖 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint Ｃ５構想とロシアの戦略的世界観 「耐久性」で測られる権力 Viewpoint もっと「今」を楽しもう お金のための努力し過ぎ TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例