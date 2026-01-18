トップオピニオンViewpoint中国の嘘を暴いた私の台湾訪問 「台湾は独立国家」を証明 日台の交流・連携強化にも一役 Viewpoint 中国の嘘を暴いた私の台湾訪問 「台湾は独立国家」を証明 日台の交流・連携強化にも一役 評論家 石 平 タグ会員向け 2026年1月19日 08時08分 By 石平 XLINEFacebookEmailPrint １月６日から10日まで、私は日本国の参院議員として、台湾、すなわち中華民国を訪問した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も 人気記事 Viewpoint 霞が関の地盤沈下、永田町と連動 質向上へ政官の交流禁止を Viewpoint 理想的就業形態を目指す定年制度 健康年齢まで就業継続を Viewpoint 疑惑の米副大統領候補ウォルズ氏 Viewpoint 米新政権と自由貿易体制の終焉 Viewpoint 中国「破落戸外交」の悪辣手口 Viewpoint 医療費適正化キャンペーンの結果 Viewpoint ハリス氏の恐るべき初インタビュー Viewpoint 北朝鮮労働党が創建80年記念行事 軍事力増強で国威発揚 新着記事 Viewpoint 高市政権の新たな外交政策 参政党を引き込む選択肢も Viewpoint ベネズエラ攻撃の教訓 米国の軍事的優位が鮮明に 中国共産党の野望を阻止か Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 Viewpoint 中国による台湾併合と向き合う与那国島 指呼の間で中国と対峙する恐怖 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint Ｃ５構想とロシアの戦略的世界観 「耐久性」で測られる権力 Viewpoint もっと「今」を楽しもう お金のための努力し過ぎ Viewpoint 21世紀の覇権秩序を占う 地域大国角逐の時代へ TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例