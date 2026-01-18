トップオピニオンViewpoint中国の嘘を暴いた私の台湾訪問　「台湾は独立国家」を証明　日台の交流・連携強化にも一役
Viewpoint

中国の嘘を暴いた私の台湾訪問　「台湾は独立国家」を証明　日台の交流・連携強化にも一役

評論家　石　平

By 石平

　１月６日から10日まで、私は日本国の参院議員として、台湾、すなわち中華民国を訪問した。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事高市政権の新たな外交政策　参政党を引き込む選択肢も

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »