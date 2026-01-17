高市政権の新たな外交政策　参政党を引き込む選択肢も

元衆議院議員 大泉博子氏

本年は、昭和元年から丸１００年、アメリカは建国からちょうど２５０年を迎える。明治元年から丸１００年は１９６８年で、日本が人口１億人に達し国内総生産（ＧＤＰ）が世界第２位になった年であり、アメリカの２００年祭（バイセンテニアル）は１９７６年で経済好況中、民主党のカーター氏が大統領選に勝ち、留学中だった筆者を含めアメリカ人までも「ピーナッツ農場経営のカーターって、誰？」とささやきあった。

半世紀余を経て、日本もアメリカも変わった。日本のＧＤＰは世界５位（本年インドに抜かれる予定）、アメリカは依然１位だが、購買力平価の実質ＧＤＰでは中国に抜かれている。トランプ米大統領は予測不可能の大統領のように報道されることが多いが、むしろその政治コンセプトは明快になってきた。

「西半球外交」方針の米

年頭のベネズエラ大統領拘束は、それを明らかにした。西半球はアメリカのもの、東半球は中国が治めればよい、を世界に知らしめた。既に、米中関税戦争では、トランプ大統領は負けを認め、Ｇ２つまり世界２大大国のコンセプトを口外するようになった。それは、習近平中国国家主席が望んできた体制でもある。従って、日本は玉突きのように、ベネズエラ大統領拘束をきっかけに、新たな外交政策に立ち向かわねばならないはずだ。

日本国内では、物価対策を中心とした高市政権の経済政策予算の国会討論が始まろうとしている。与党になった維新の会、高市政権と親和性の高い国民民主党は、それぞれの政策を入れ込むことに成功している。しかし、ここでは、まだ外交政策について語られていない。そして、公明党が与党から去った後は、対中国政策はますます弱点となっている。

その中で、躍進の勢いある参政党は、米国からの独立や移民制限などの政策を掲げてきた。旧メディアは、参政党の奇をてらう数々の政策に無関心を装うが、参政党の躍進が意味付ける「一定の支持」を獲得した外交政策も含まれているのだ。確かに、環境破壊や健康被害の分野で非科学的と思われる政策があるものの、参政党の主張する「コロナワクチン反対」や「核武装すべき」の政策議論は、トランプ大統領の方針と一致する。

高市早苗総理が３月以降に訪米するまでには、トランプ大統領はその「西半球外交」方針をより明確にしているであろう。「中国とうまく付き合い、台湾を守るのは日本の役割だ」と告げることにならないか。そのための防衛費ＧＤＰ３％論であり、究極は日本の核武装を厭（いと）わずということにならないか。高市総理との初対面は赤子に会った時のように反応し、這（は）えば立て立てば歩めの親心のごとく、次回は「日本よ、もっと独立して歩け」ということにならないか。

高市政権の中からも側近が「核武装すべき」の考えを漏洩（ろうえい）したのは、むしろ意図的だったのではないか。トランプ大統領の意を汲（く）んで、核アレルギーの国民を徐々に慣らすための手段と考えてもおかしくはない。高市総理自身も「参政党とは考えが同じ」と何回か言っている。ただ、参政党はさまざまのテーマで悩める国民を引き付けるための浅い発想が特徴で、真に理論武装した政策ではないから、旧メディアが取り合わないのもうなずける。

地方組織を擁する政党

宗教学者の島田裕巳著「参政党の研究」によると、参政党は創価学会に学び、地域の勉強会、地方議員の選出に力を入れ、組織力を擁する政党になっている。彗星（すいせい）のように現れ消えていく政党ではないと言う。代表の神谷宗幣氏は、政治家でもなく、知識人でもなく、教祖の風格である。腕っ節の強い優しいお兄さんの様相で、人々の具体的な悩みである、食や健康、環境、日本人らしさに応えてきた。最も悩みを抱えている就職氷河期世代に彼も該当し（48歳）、彼らを勉強会の主役にして、どの政党よりも意識してきた。

高市政権は参議院では未（いま）だ少数与党を免れず、本年行われる安保関連文書改定をはじめ、外交防衛政策の正念場に自民党が参政党を引き入れるのも一つの選択肢となろう。１９８２年、フォークランド紛争に参戦して国民的人気を得たサッチャー元英首相を信奉する高市総理が過度に好戦的にならぬよう、せめても祈りたい。（おおいずみ・ひろこ）