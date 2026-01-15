トップオピニオンViewpointベネズエラ攻撃の教訓　米国の軍事的優位が鮮明に　中国共産党の野望を阻止か
Viewpoint

ベネズエラ攻撃の教訓　米国の軍事的優位が鮮明に　中国共産党の野望を阻止か

元米大統領副補佐官　マイケル・マッケナ

By マイケル・マッケナ

ソビエト連邦との50年に及ぶ「トワイライト・ストラグル」（米ソ冷戦をテーマにしたボードゲーム）で、特に政治的に右寄りの立場の人々の間で、米国はロシアの能力を過大評価し、その脅威を一貫して過小評価してきたとよく言われていた。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏　ＣＮＮ解説者で基盤整備

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »