トップオピニオンViewpoint中国による台湾併合と向き合う与那国島 指呼の間で中国と対峙する恐怖 Viewpoint 中国による台湾併合と向き合う与那国島 指呼の間で中国と対峙する恐怖 タグ会員向け 2026年1月10日 09時36分 By 浅野 和生 XLINEFacebookEmailPrint 昨年末12月29日から中国が台湾包囲の大規模軍事演習を実施し、30日にはミサイル27発を発射した。２０２２年８月には、アメリカ下院議長ナンシー・ペロシ氏の台湾訪問直後、中国は同様の大規模軍事演習で11発のミサイルを放ち、うち５発が日本の排他的経済水域に着弾したが、今回はそのようなことはなかったと報じられた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 人気記事 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 国家復権の時代潮流と日本の課題 Viewpoint 中国のグレーゾーン戦争 平時からサイバー攻撃継続 経済・情報も統合し影響力工作 Viewpoint 中国に対台湾武力不行使宣言を要求せよ 首相発言撤回の必要なし Viewpoint 「北朝鮮人権映画祭」の２作品 Viewpoint 中国との戦争に備えよ 技術的優位失う米国 防衛力の再構築が必要 Viewpoint 戦後80年は節目になったか アメリカ化の弊害随所に Viewpoint 長期化・激化するウクライナ戦争 新着記事 Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint Ｃ５構想とロシアの戦略的世界観 「耐久性」で測られる権力 Viewpoint もっと「今」を楽しもう お金のための努力し過ぎ Viewpoint 21世紀の覇権秩序を占う 地域大国角逐の時代へ Viewpoint 韓国の「対馬は朝鮮の地」騒動 「独島はわが領土」歌詞改定 Viewpoint 最新数字で見た「中国大不況」の惨状 不動産投資４年間で41％減少 Viewpoint 「封建寡頭制」のパキスタン エリート層が国家を私物化 Viewpoint 山上被告報道の問題点 「復讐劇」の筋書きへと単純化 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例