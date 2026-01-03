21世紀の覇権秩序を占う　地域大国角逐の時代へ

年が明け２０２６年を迎えた。早や21世紀もその４分の１が過ぎたが、これからのポストモダンの時代、世界の権力構造はどうなるのか。御屠蘇（おとそ）気分で拙い予測を試みてみたい。

パクスアメリカーナの終焉（しゅうえん）が叫ばれて久しいが、一方、中国の勢いも既にピークを過ぎている。中国は強国にはなったが、英米両国が築いてきた海洋の自由や自由貿易体制などの国際システムの便乗者（フリーライダー）に留（とど）まり、過去の覇権国家のように新たなシステムやルールの形成において力を発揮し得ていない。

インドにも関心が集まるが、域外発展意欲の乏しいこれまでの歴史や多様な宗教、民族を束ねていく至難さに鑑みれば、近代化と経済成長を達成した後も、この国はなお“巨大な地域大国”に留まるのではなかろうか。では米国に代わる次の覇権国家はどの国か？ 筆者には覇権国家不在・地域大国角逐（かくちく）の時代が来るように思える。

鍵握る第四次産業革命

世界を統べる大国を覇権国家と捉え、その変遷を論じた覇権変遷論は、大航海時代以降の覇権の源泉を海洋利用の優位性に求めた。即（すなわ）ち16世紀以降の世界は海洋国家の大陸国家に対する優位で推移し、ポルトガル、スペイン、オランダ、英国、そして米国と「覇権国家は全て制海権の獲得に成功したシーパワー国家」（モデルスキー）であった。海の優位性を活（い）かせぬ大陸国家（フランス、ドイツ、ソ連）は海洋国家に挑んだが悉（ことごと）く敗退していった。

海の優位には、海洋利用の容易さだけでなく航海技術の発達が伴わねばならない。それゆえ外洋航海の技術が未熟だった古代から中世は、陸の海に対する優位の時代であった。だが大陸国家は周囲を他の国に取り囲まれており、遠隔地との交易は容易でない。隣接する強国同士が“潰（つぶ）し合う”状況が続き、ユーラシアに覇権国家は現れず各地域の大国が互いに競り合った。

それでは来るべき時代、海と陸の優劣関係はどうなっていくのか。鉄道や高速道路網など陸上交通の整備が急速に進んでいる。多くの地域協力機構が生まれ、国境を越えた国家間協力も進み、大陸内部の交易規模も増大している。今も貿易の多くは海上交易が占めており、海の陸に対する優位が失われたわけではないが、優劣の差は縮まりつつある。

その一方、空（宇宙）を支配する重要性が増している。陸と海に空も加えた３次元を優越支配することが覇権獲得のより重要なポイントとなろう。加えてＩＴ・デジタル技術の発達により、情報・通信に係るソフト・ハード両面の技術的優位、さらに人工知能（ＡＩ）に象徴される知覚・認知から思考（知能）をも含めた精神領域の制御管理能力で優位に立つこと、言い換えれば第四次産業革命を主導できるかどうかも世界支配の鍵となるのではないか。

つまりポストモダンの世界では①３次元のフィジカル空間および情報通信・思惟を司（つかさど）る電脳空間を優越的に支配し、それを源泉に②高い経済力と生産性を生み出し、さらに③世界の秩序維持（安保・軍事）と国際ルール形成（交易システム・倫理・法）という国際公共財を提供し得ることが覇権国家の要件となる。

現状を見ると、米国は他の大国よりも①を満たす度合いは高いが②③の力は後退している。中国やインドなどの地域大国は②の力を獲得しつつあるが①や③では米国に遅れを取っている。３条件の全てで優位に立つ国は存在しない。情報・技術の伝播（でんぱ）拡散による標準化速度が速まり、一国の長期独占が難しくなったことも覇権国家出現を妨げる一因と言える。

よってこれからの世界は、覇権国家から後退するが、なお西半球や大西洋および東太平洋を扼（やく）する米国をはじめ、中国（東アジア）、ロシア（ユーラシア内陸部）、インド（南アジア）、欧州連合（ＥＵ）の五つの地域大国・機構が並び立ち、互いに合従連衡し激しく覇を競う時代を迎える。高い経済成長が期待されるアフリカは、各地域大国のパワーが衝突する場となろう。

米英豪等と海洋同盟を

単一の覇権国家が現れないポストモダンの世界は、一見古代～中世に似た様相を見せる。覇権秩序における“新たなる中世”と呼べるかもしれない。共に海洋国家で価値観を共有する米国は今後も日本にとり最も重要な国である。日本は第四次産業革命を推進するとともに、米英豪などと海洋同盟を形成しシーパワー優位の確保に努めるべきだ。権力政治の様相が強まる中、各地域大国と独自の外交戦略を確立することも我が国の重要な課題となろう。（にしかわ・よしみつ）