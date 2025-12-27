トップオピニオンViewpoint最新数字で見た「中国大不況」の惨状　不動産投資４年間で41％減少
Viewpoint

最新数字で見た「中国大不況」の惨状　不動産投資４年間で41％減少

評論家　石　平

By 石平

　11月14日、国家統計局報道官は記者会見で、10月の全国生産者物価指数（ＰＰＩ）が前年同月比では２・１％の下落であると発表した。これで中国のＰＰＩは37カ月連続の下落となった。【...全文を読む】

