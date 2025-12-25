トップオピニオンViewpoint「封建寡頭制」のパキスタン　エリート層が国家を私物化
Viewpoint

「封建寡頭制」のパキスタン　エリート層が国家を私物化

拓殖大学国際日本文化研究所客員教授　ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

　アメリカは元来、自由と民主主義を重んじ、特に戦後、世界最大の覇権国家としてこの思想および制度を啓蒙（けいもう）し、また時には武力まで使って推し進めてきた。しかし、トランプ氏が大統領となって、この方針は大きく変貌している気がしている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
