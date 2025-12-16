トップオピニオンViewpoint理想的就業形態を目指す定年制度 健康年齢まで就業継続を Viewpoint 理想的就業形態を目指す定年制度 健康年齢まで就業継続を 平成国際大学名誉教授 佐藤 晴彦 タグ会員向け 2025年12月16日 09時21分 By 佐藤 晴彦 XLINEFacebookEmailPrint 今、わが国の経済は景気上昇傾向にある。グローバル化が進む中で、より高次な成熟経済社会へ転換しつつある。しかし、少子高齢化による人手不足によって経済・社会活動が制限されてきた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ＡＩで最大の恩恵を得る日本 人口問題の危機を機会に 人気記事 Viewpoint 日本の外交戦略を明確化せよ 安保３文書再改定は不可避 Viewpoint 台湾・国民党党首候補の対中政策を危惧 「中国人意識」で台湾を守れるか Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint トランプ政権の内政と保守思想 行き過ぎた移民・多様化を是正 Viewpoint 実質賃金アップへの提言 適正な労働分配率の実施を Viewpoint 問題多い中国「北極シルクロード」計画 危険伴う航行、生態環境にも影響 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 物語を作り上げる報道 「情報の単一栄養化」で疑問排除 新着記事 Viewpoint ＡＩで最大の恩恵を得る日本 人口問題の危機を機会に Viewpoint ソルジェニーツィンと自由 西欧の道徳的退廃を厳しく批判 Viewpoint 米中関係とレアアース問題 貿易戦争は一時休戦状態 Viewpoint 中国に対台湾武力不行使宣言を要求せよ 首相発言撤回の必要なし Viewpoint トランプ政権の内政と保守思想 行き過ぎた移民・多様化を是正 Viewpoint 露朝連携は米外交の失敗 機能しなかった封じ込め Viewpoint 台湾への圧力拡大する中国 アイデンティティー巡る戦い Viewpoint 映画「宝島」を見て抱いた違和感 強過ぎる沖縄への思い入れ TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例