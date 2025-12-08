トップオピニオンViewpoint中国に対台湾武力不行使宣言を要求せよ 首相発言撤回の必要なし Viewpoint 中国に対台湾武力不行使宣言を要求せよ 首相発言撤回の必要なし 平成国際大学副学長 浅野 和生 タグ会員向け 2025年12月9日 08時49分 By 浅野 和生 XLINEFacebookEmailPrint 去る11月７日、衆議院予算委員会で立憲民主党の岡田克也委員からの質問に対し、高市早苗首相が、中国が台湾を海上封鎖すれば、存立危機事態を宣言する状況があり得ると発言した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事トランプ政権の内政と保守思想 行き過ぎた移民・多様化を是正 人気記事 Viewpoint 中国に舐められている日本 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 筒井清忠著『昭和期の陸軍』を読む 開戦の決定「下から上へ」 Viewpoint 弱者に仕えた教皇フランシスコ 思いやりへの力強いシグナル Viewpoint 露派兵北朝鮮兵士の“命の代償” 遺族に「平壌居住権」付与か Viewpoint 党・軍対立で機能不全の中国軍 軍が習近平派軍人を粛清 党中央は補欠人事から軍排除 Viewpoint 79回目の「終戦の日」を前に Viewpoint 地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 新着記事 Viewpoint トランプ政権の内政と保守思想 行き過ぎた移民・多様化を是正 Viewpoint 露朝連携は米外交の失敗 機能しなかった封じ込め Viewpoint 台湾への圧力拡大する中国 アイデンティティー巡る戦い Viewpoint 映画「宝島」を見て抱いた違和感 強過ぎる沖縄への思い入れ Viewpoint 物語を作り上げる報道 「情報の単一栄養化」で疑問排除 Viewpoint 筒井清忠著『昭和期の陸軍』を読む 開戦の決定「下から上へ」 Viewpoint 中国空母「福建」就役とその影響 太平洋舞台に鬩ぎ合う米中 Viewpoint 問題多い中国「北極シルクロード」計画 危険伴う航行、生態環境にも影響 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例