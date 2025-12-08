トップオピニオンViewpoint中国に対台湾武力不行使宣言を要求せよ　首相発言撤回の必要なし
Viewpoint

中国に対台湾武力不行使宣言を要求せよ　首相発言撤回の必要なし

平成国際大学副学長　浅野　和生

By 浅野 和生

　去る11月７日、衆議院予算委員会で立憲民主党の岡田克也委員からの質問に対し、高市早苗首相が、中国が台湾を海上封鎖すれば、存立危機事態を宣言する状況があり得ると発言した。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
