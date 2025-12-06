トランプ政権の内政と保守思想　行き過ぎた移民・多様化を是正

昨年、米大統領選に勝利し、トランプ氏が政治の表舞台に復帰してまもなく１年を迎える。第２期政権の発足後、トランプ大統領が内政で力を入れたのが不法移民対策と「多様性・公平性・包括性（ＤＥＩ）」政策の是正であった。特に移民を巡るトラブルは米国だけでなく欧州各国、否、世界中で起きており、格差の拡大とともにグローバリズムがもたらした深刻な問題と言える。

国際関係には、国境の存在を重視する国家中心主義と障壁を越え互いに交わることを善とするグローバリズムの思想がある。いずれの考えが主流をなすかは時代により異なる。例えばデタントの１９７０年代にはジョセフ・ナイらの著書『パワーと相互依存』など国境を越えた交わりを肯定的に捉えた後者の論考が評価され「相互依存」が時のキーワードとなった。

「声なき声」汲み上げる

そして90年代、冷戦が終わるや国境を越え世界中に資本主義が拡散、グローバリズム全盛の時代を迎える。当時はグローバリズムの未来を疑う者も少なかった。だがその行き過ぎで21世紀に入ると巨万の富を得る者が出る一方、海外の安い労働市場に負け、雇用を喪失する者が増え経済格差が拡大、また移民の大量流入で国柄が揺らぎかねない事態も起きた。

トランプ氏は政権担当後、猛烈な勢いで行き過ぎた移民問題の是正や雇用確保に取り組んでいる。その手法には荒っぽく強引な面もあり、リベラル派からは人権侵害や憲法秩序の破壊と強く批判される。彼が信奉する国家中心主義の思想は時代遅れとの批判も多い。しかし批判を浴びても移民対策の是正に全力を挙げるのは、それだけ不法移民問題が米社会に深刻な影を落としているからに他ならない。

トランプ氏は行き過ぎた多様化の修正も急ぐが、オールドメディアやリベラル派は価値観の多様化を進めることは進歩であり文明の進むべき方向と決めつけているように思える。

しかし大量の不法移民流入と同様、ジェンダーや性的指向の行き過ぎた多様化に疑念や不安を抱いている米市民は多い。有力メディアはそうした意見を無視するが、“サイレントマジョリティー”は度を越えた「多文化共生主義」は「多様性絶対主義」に等しいとして批判的だ。その「声なき声」をトランプ氏が汲（く）み上げて是正を急いでいると捉えるべきであろう。

批判に晒（さら）されているトランプ政権、物価高も加わり支持率は政権発足直後に比べ低下しているが、それでも40％弱を維持している。執拗（しつよう）にメディアや進歩的文化人から非難攻撃されてもなお国民の半分近くが彼を支持している現実を直視しかつ重視すべきではないか。

自国中心主義もグローバリズムもいつの時代にも存在する。社会の一体性と多様性のいずれを重視するかの相克も常にある。一方が常に正しく進歩的で、一方が誤りで守旧ということはない。グローバリズムは善、多様性の促進は歴史の進歩という思い込みこそ危険な発想だ。ＩＴの急速な発達など世界の環境は激変複雑化している。その下で単線的で単純な進歩主義や進歩史観は危うい。米国の政治学者ラッセル・カークも保守主義の拠（よ）るべき規範の一つに「変化は有益な改革とは限らないと認めること」を挙げている。

一つの思潮が行き過ぎ社会のバランスが崩れれば、その弊害を是正する力が働くのは当然の成り行きだ。中庸を重視する動きと言い換えてよかろう。反グローバリズムや反移民、反多様性を唱えるだけで極右やファシズムだと決めつけ警鐘を鳴らすのは如何（いかが）なものか？

バークの教え忘れるな

「保守思想の父」として知られる英国の政治家エドモンド・バークは、米国の独立を支持したが、フランス革命には強く反対した。それは、革命の首謀者が「経験を軽視し、先例を放棄し、ただ人間の権利のみを強調し、それを最高善として謳歌（おうか）」したからだ。

永年にわたり確立されてきた習慣や伝統の中には生活の指針となるべき知恵が込められている。それを否定し、理性や抽象的な理念を絶対視するゆえにフランスの革命家を批判したのだ。移民や多様性のさらなる拡大を正当化して譲らない今日の勢力と似てはいないか。

バークが指摘した如（ごと）く、国家はいま生きている者だけでなく「既に逝った者、将来生を享（う）ける者の間の協同体」（「フランス革命の省察」）であり、現役世代が過去から継承したものを安易に否定放棄してはならず、正しく未来へと継承する責務があることを忘れてはならない。

（にしかわ・よしみつ）