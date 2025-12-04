トップオピニオンViewpoint露朝連携は米外交の失敗　機能しなかった封じ込め
Viewpoint

露朝連携は米外交の失敗　機能しなかった封じ込め

元米朝鮮半島和平担当大使　ジョセフ・デトラニ

By ジョセフ・デトラニ

　韓国国防研究院（ＫＩＤＡ）は最近、北朝鮮の核兵器開発計画を過小評価していたと表明した。ＫＩＤＡの分析によれば、北朝鮮が保有する核兵器は50～60発ではなく１２７～１５０発に上り、２０３０年までに２００発、40年までに４００発に達する。【...全文を読む】

