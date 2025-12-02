トップオピニオンViewpoint台湾への圧力拡大する中国　アイデンティティー巡る戦い
Viewpoint

台湾への圧力拡大する中国　アイデンティティー巡る戦い

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田　容子

By 新田 容子

　中国の台湾戦略は進化を続け、もはや軍事演習や経済的影響力だけにとどまらない。中国政府はプロパガンダ、グレーゾーンでの強制、日和見外交を融合させた多層的な計算された作戦を展開し、戦略環境を自国に有利につくり変えようとしている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
