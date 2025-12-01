映画「宝島」を見て抱いた違和感　強過ぎる沖縄への思い入れ

映画「宝島」を見た。戦後沖縄の歴史を描いた大作である。同じ時期から上映されている「国宝」と比べられて、あまり評判は良くないようであるが、私なりの感想を書いてみたい。

最も印象的だったのは俳優たちの演技力だ。とても引き付けられる場面が幾つかあったが、それは演技力によるものだった。

過度な同情むしろ迷惑

ストーリーや演出はどうであったか。残念ながら、戦後沖縄で生まれ育ち、沖縄の戦後史を勉強してきた私には肯定的な評価をすることが難しい。一緒に映画を見に行った同世代の友人は「少し腹が立った」とも言っていた。

なぜ、「いい映画だった」と思えないのか。映画を見ながら、そしてその後に思ったことは、「沖縄に対する思い入れが強過ぎる」ということだ。「悲惨な歴史を生きなければならない沖縄の人たちの苦しみと怒り」を強く表現しようとしたことに、むしろ私たちは違和感や軽い嫌悪感を抱いてしまうのだと思う。

悲惨な体験をした後に優しい言葉をかけてもらうのは誰でも嬉（うれ）しい。同情してくれて一緒に怒ってくれることも有り難く感じる。しかし、いつまで同情の言葉を掛け続けられると、次第に惨めに感じてしまうことは普通に考えてみれば分かると思う。戦後の沖縄で生きてきた人にとって過度な同情は、現在においてはむしろ迷惑なのである。

ところが、戦後作られた沖縄の戦後史を扱うドキュメンタリーや映画の多くがそういった沖縄の人を「同情」するものであった。確かにその動機の多くは、苦難の歴史を歩んできた沖縄の人たちの力になりたいというものだったと思う。その気持ちは沖縄県民としては嬉しい。しかし、繰り返すが、いつまでも同情されるのは嫌なのだ。

もう一つの問題は、沖縄の戦後史は県民にとってそれほど苦しいことばかりだったのかという疑問である。もちろん、おかれた環境など個人差は大きいと思うが、むしろその苦しさを乗り越えて逞（たくま）しく、そして楽しく生きてきたことの方がより重要なのではないだろうか。そのことについてはここでも何度か書いているが、戦後の沖縄県民を悲劇の主人公とするのか、逞しい英雄と描くのかということである。私は沖縄戦を生き延び戦後ゼロから生活を築き上げてきた先輩たちを最大限に尊敬したいし、誇りに思っている。そういった視点からの作品が少ないことが不満だ。

沖縄が１９７２年に日本に復帰してしばらくすると、環境問題や米軍基地問題解決のための沖縄応援という名目で日本本土から少なくない人たちがやって来るようになった。新石垣空港建設反対のための運動がその一つだ。

石垣島白保の海を埋め立てて新石垣空港を建設するという計画が決定されたのは79年である。しかし、サンゴ礁の埋め立てに反対する環境団体や白保住民の一部が中心となって反対運動が始まった。その後、白保海上案は89年に撤回され、計画地は紆余（うよ）曲折を経て、現在のカラ岳陸上案に変更された。その間、石垣市全体だけでなく、地域の住民も賛成派と反対派に分断されてしまうなど大きな社会問題に発展してしまう。

私はその頃、地元の方数人から話を聞いたことがある。その中で最も印象的だったのは、「反対のために多くの県外の人がやって来る。賛成反対の立場に関係なくそれは島の人間にとっては迷惑だ。自分たちのことは自分たちで解決したい」という言葉だった。

自己実現に利用やめて

これは、現在の平和運動にも言える。本人たちは「沖縄のために」頑張っていると考えているようだが、地元の人にとってそれは迷惑なことである。「沖縄の問題は沖縄の人間が解決するから口出ししないでほしい」というのが多くの県民の気持ちなのである。彼らは自分探しの旅で沖縄に来て沖縄で自己実現しようとしているとしか私には思えない。沖縄を利用しないでほしいとも思う。

そのような感情は、沖縄を描いた映画やドキュメンタリーにも言えるだろう。沖縄の人が感じる違和感や嫌悪感はおそらくそこにあるのだ。

（みやぎ・よしひこ）