物語を作り上げる報道　「情報の単一栄養化」で疑問排除

著述家 加藤文宏氏

自民党本部で高市早苗新総裁を取材するため待機していたマスコミ各社の様子がユーチューブでライブ放映されていた時、「支持率下げてやる」という声がマイクに拾われて騒動になった。直後に時事通信社が同社カメラマンの発言だったのを認め、当人を厳重注意処分にしたと発表したのは記憶に新しい。

真実とかけ離れた悲劇

悪印象を与えて支持率を下げるだけでなく、真実が分かっていないにもかかわらず発端から結末まで物語を作り上げる報道もある。

選挙応援中の安倍晋三元首相を殺害した罪などに問われている山上徹也被告の初公判が10月28日午後、奈良地裁で始まった。この事件ではマスコミが「安倍元首相には殺されるだけの理由があった」とする政治家や識者の論評を公開したほか、山上被告の動機と殺意が「母親の信仰」「献金」「困窮」などから形作られているとほのめかし、ここから導き出した筋書きを前提にして暗殺事件について報道した。

この結果、事件後半月から１カ月で山上被告は罪一つない悲劇の主人公として同情を集めるようになっただけでなく、自民党は世界平和統一家庭連合との接点を追及され、教団との関係断絶宣言を発出した。さらに信徒への人権侵害が数多く発生し、質問権行使から解散命令請求に至っている。

だが裁判が始まると、検察は母親の信仰と暗殺事件は何ら関係がないと強調し、教団への批判を高めるためだけに企てられた事件だったと事実関係を整理した。また成人していた山上被告が母親に対しての月々の返金から10万円を受け取っていたのも分かった。報道が作り出して同情を集めた悲劇的な物語は、真実とかけ離れたものだったのだ。

「報道は不特定多数の大衆に事実を伝えるもの」という長年信じられてきた認識は幻想にすぎない。ある種の報道が優勢になると他の情報源が退けられ、受け手に「情報の単一栄養化」が起きる。異なる視点から事実が伝えられ論考されても、想定に反した情報を社会が拒絶するようになり、既定路線に沿った報道が量産される悪循環に陥る。しかも情報が事実か否か検証することさえ拒まれ、疑問を抱くだけで雑音扱いされて言論の場から排除されてしまう。こうして人々の社会について思い巡らす幅や、議論の広がりの幅が狭くなり、民主主義にとって危機的な状態が形作られる。

この現象をそのまま体現したのが山上被告についての報道と、同報道から生じた政治と宗教についての報道だった。そして情報の単一栄養化で生じる弊害が目に余るため、トヨタ自動車や任天堂だけでなく自民党も報道機関を介さない広報戦略を取るようになり、大手マスコミの報道がもたらすリスクを下げる「多様な報道生態系」構築への第一歩が始まった。

重厚長大な輪転機と放送設備にインターネットが加わった多様な報道生態系では、情報の受け手は単なる消費者ではなく、情報の生産者であり、情報を流通させる主役だ。一次情報の発信源である新聞・テレビ・雑誌に、独立系メディアによるテーマの特化、地域メディアのローカルな実態報告、専門家・学術系メディアによる知的検証、ＳＮＳ等による現場発信と世論形成などが並び立てば、信頼の中心を分散させて一つの巨大メディアを信じるよりも事実に近づくことができるかもしれない。

この時、情報を見極め、判断する労力が格段に増大する。情報を広める発信者としてリスクと責任が重くのしかかる。自分の世界だけを増幅しかねない仕組みなので社会の分断が深まる危険がある。発信・反応・評価を求められる状況は声を上げなければならないことへの疲労感が生じかねない。

黙っていたら割を食う

ここまでしても山上被告報道などを是正できるとは限らない。しかし私たちは報道の多くが信用に値しないのを知ってしまい、黙っていたら割を食うばかりで、専門職である編集者や記者が担っていた仕事を個人が肩代わりしなければならない時代を生きている。そして山上被告報道一つ取っても、後片付けはまだ始まってすらいない。

（かとう・ふみひろ）