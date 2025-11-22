問題多い中国「北極シルクロード」計画　危険伴う航行、生態環境にも影響

今までも読者の皆様へのご報告通り、中国はチベット高原をソーラーパネルで埋め尽くし、さらに、高地の強力な風力を使って牧畜民の生活を奪い、風力発電所開発を進めている。トランプ米大統領が中国に１００％の関税を課すと言ったり、ディールをしたりしているうちに、中国は「北極シルクロード（ＰＳＲ）」なるものを目論（もくろ）み、着々と計画を進めている。

不信感抱く北極圏諸国

中国は北極海を通る「シルクロード」を建設しようとする野心を持って計画を進めているが、環境的・物流的・地政学的な障害によって、その実現が非常に困難であることが明らかになっている。もしＰＳＲ計画が頓挫すれば、中国は約９００億㌦（約13兆円）に上る投資額のうち、30％もの損失を被る可能性がある。

北極航路は氷の融解によって一見通行可能に見えるものの、実際には海氷が航行に危険を伴わせる可能性があり、船体の損傷や引き返しを余儀なくされることもあると、非営利団体ネットワーク「クリーン・アークティック・アライアンス」の北米顧問アンドリュー・ダンブリル氏は指摘する。さらに同氏は、「多大な懸念と危険を伴う」と述べ、ＰＳＲによる環境悪化への懸念を表明した。

モスクワ国立大学ロモノーソフ校の研究者チュウ・チェンチェン氏も、「北極の独特な生態環境に長期的かつ取り返しのつかない影響を及ぼす可能性があるとして、国連を含む国際社会が厳しく注視している」「海氷の融解による課題に加え、北極での航行活動によって発生する汚染も、ＰＳＲの持続的な建設にとって大きな障害となっている」と語った。

また中国は、ディーゼル船の燃料補給問題を克服し北極圏に長期滞在するため、原子力砕氷船の使用を計画している。しかし芸術家で映画プロデューサーのコケン・エルグン氏は、「原子力砕氷船の増加は、環境およびサーミ人など先住民族への多様な脅威をもたらす」と警告している。

さらに、北極圏諸国の強い不信感と政治的反発によって、中国は地政学的な問題にも直面している。スウェーデン国立中国センターのアナリスト、パトリック・アンデション氏は「10年前は楽観的な見方があったが、今では懐疑的な見方に変わった」とし、「現在では、重要インフラや特定資源への中国の投資は、今後しばらくの間、厳しく制限される段階に達している。複数の並行かつ相互に関連する動きが、この反発を生んだ」と分析する。

さらに、海洋法専門家のエリザベス・フランシス氏は「中国は南シナ海での行動と同様に、北極でも既存の国際ルールを順守しない可能性がある」と指摘。「中国は国際規範に従っていると主張しながらも、実際には攻撃的で違法な手段を取ることをいとわない。資源確保を最重要視する地域でも同様のことを行う可能性がある」と述べた。

中国は北極評議会で「公式オブザーバー」の地位を持つが、直接的な利害関係はない。このため、中国の北極での行動は制限され、航行・資源採掘・管理において自由度が低い。

また、中国が自らを「近北極国家」と呼んだことにも多くの北極圏諸国は不快感を示している。ハーバード大学ケネディスクール・ベルファーセンターの客員研究員アンデルス・エドストロム氏は、「北極圏７カ国の論者たちは、中国の投資を敵対的に捉え、その活動の規模や範囲、リスクを誇張的な言葉で表現する傾向がある」と述べた。同氏によると、中国の北極圏プロジェクトの多くは停滞または失敗しており、「施設や技術、データが軍事に転用され得ることが最大の懸念となっている」という。

ランド研究所の政治学者ステファニー・ペザード氏も「ＰＳＲは行き詰まりを迎えている。北極圏諸国は中国の投資を押し返しており、例えばデンマークは２０１８年、グリーンランドの三つの空港を自国資金で改修することを決めた」と述べている。

日本も適切な対応必要

北極シルクロードには確かに大きな可能性があるが、中国および国際社会は、この試みがもたらすリスクと利益を慎重に天秤（てんびん）にかける必要がある。北極は、中国のみならず関係諸国にとっても地政学的にも重要な地域であり、その恩恵は共有資源として、そしてその開発は共有された責任の下に行われるべきである。特に日本にとっても安全保障上の重要な意味を持っており、世界の未来に大きな影響を及ぼすものである以上、高市新内閣も適切に対応する必要がある。