トップオピニオンViewpointナイジェリアでキリスト教徒大量殺害 トランプ氏、軍事行動を示唆 Viewpoint ナイジェリアでキリスト教徒大量殺害 トランプ氏、軍事行動を示唆 民主主義防衛財団会長 クリフォード・メイ タグ会員向け 2025年11月20日 09時10分 By クリフォード・メイ XLINEFacebookEmailPrint トランプ米大統領は「キリスト教がナイジェリアで存続の危機に直面している」とⅩ（旧ツイッター）で断言。「米国は、このような残虐行為がナイジェリアなど多くの国で起きているのを傍観することはできない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「医の道」の人 原中勝征氏を偲ぶ 民主党政権樹立の立役者 人気記事 Viewpoint 中国「反日映画」連続上映の恐怖 国民の反日感情を刺激 ＳＮＳに溢れる過激な投稿 Viewpoint 実質賃金アップへの提言 適正な労働分配率の実施を Viewpoint 官民協力で新技術獲得に努める台湾 自前の衛星とドローン開発・製造へ Viewpoint 「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし Viewpoint 平和を愛する共産中国という嘘 戦争を起こし米国を敵視 Viewpoint 「仕方がない」で動く歴史と人生 非凡な人間でも不可避 必然より圧倒的に多い偶然 Viewpoint エネルギー支配強化する米国 台頭する中国に対抗 原発推進で電力供給確保を Viewpoint 「医の道」の人 原中勝征氏を偲ぶ 民主党政権樹立の立役者 新着記事 Viewpoint 「医の道」の人 原中勝征氏を偲ぶ 民主党政権樹立の立役者 Viewpoint トランプ米大統領訪日を総括する 両国経済再建へ相互協力 Viewpoint 台湾・国民党党首候補の対中政策を危惧 「中国人意識」で台湾を守れるか Viewpoint 平和を愛する共産中国という嘘 戦争を起こし米国を敵視 Viewpoint 党・軍対立で機能不全の中国軍 軍が習近平派軍人を粛清 党中央は補欠人事から軍排除 Viewpoint 日本の外交戦略を明確化せよ 安保３文書再改定は不可避 Viewpoint エネルギー支配強化する米国 台頭する中国に対抗 原発推進で電力供給確保を Viewpoint 開催から50年 海洋博を再評価 沖縄の観光業が本格始動 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例