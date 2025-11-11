トップオピニオンViewpoint党・軍対立で機能不全の中国軍 軍が習近平派軍人を粛清 党中央は補欠人事から軍排除 Viewpoint 党・軍対立で機能不全の中国軍 軍が習近平派軍人を粛清 党中央は補欠人事から軍排除 評論家 石 平 タグ会員向け 2025年11月11日 09時44分 By 石平 XLINEFacebookEmailPrint 10月23日に閉幕した中国共産党第20期中央委員会第４回全体会議（４中全会）は、何衛東政治局委員・中央軍事委員会副主席ら党・政府・軍高官14人に対し、党籍剥奪処分を行ったと発表した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事日本の外交戦略を明確化せよ 安保３文書再改定は不可避 人気記事 Viewpoint 国内に広がるムスリムへの反感 事実上の移民政策が感情逆なで Viewpoint ＡＩ主導のサイバー戦争 世界の産業構造を変革 Viewpoint 大きく変貌したマルコムＸ ＮＯＩを去って普遍的に 黒人問題解決に白人が不可欠 Viewpoint 日本の外交戦略を明確化せよ 安保３文書再改定は不可避 Viewpoint 官民協力で新技術獲得に努める台湾 自前の衛星とドローン開発・製造へ Viewpoint 日本人がおいしくした台湾の米 烏山頭ダム建設の八田與一 磯永吉・末永仁が「蓬莱米」創出 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 実質賃金アップへの提言 適正な労働分配率の実施を 新着記事 Viewpoint 日本の外交戦略を明確化せよ 安保３文書再改定は不可避 Viewpoint エネルギー支配強化する米国 台頭する中国に対抗 原発推進で電力供給確保を Viewpoint 開催から50年 海洋博を再評価 沖縄の観光業が本格始動 Viewpoint バイデン政権、政敵を大規模捜査 共和党支持者の情報収集 Viewpoint ＡＩ主導のサイバー戦争 世界の産業構造を変革 Viewpoint 北朝鮮労働党が創建80年記念行事 軍事力増強で国威発揚 Viewpoint 防衛力強化有識者会議報告書の注目点 戦略装備導入など提言 Viewpoint 国内に広がるムスリムへの反感 事実上の移民政策が感情逆なで TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例