エネルギー支配強化する米国　台頭する中国に対抗　原発推進で電力供給確保を　

国家安全保障にはエネルギー安全保障が不可欠だ。だが、独裁的な体制が自由国家を脅かすこの世界で米国が他国をしのぐ力を維持するには、それ以上のものが必要になる。それはエネルギーへの支配力だ。

この目標を達成するため、トランプ大統領は国家エネルギー支配会議を設立した。議長を務めるバーガム内務長官と、副議長のライト・エネルギー長官は、国家安全保障会議にも参加している。

これは、エネルギー政策を気候政策の付属物のように扱ったバイデン政権とは大きく異なる。ケリー前国務長官は、気候問題担当の初代大統領特使を務め、国家安全保障会議にも参加していた。この特使のポストは後に廃止された。

ケリー氏は、気候変動は「現代の存続の危機」という疑わしい主張に基づき、「エネルギー転換」を推進し、政府は米国の化石燃料を地中にとどめることを義務付け、太陽や風力などの「グリーンでクリーン」とされるエネルギー源に補助金を支給した。

ＡＩの優位性に不可欠

だが、その目的を果たすことはできなかった。２０２１年１月にバイデン大統領が就任した時、化石燃料は米国の一次エネルギー消費の約79％を占めていた。24年までに、その割合は約82％に増加した。

再生可能エネルギーという新たな世界に突入したという考えは幻想だ。米国が近い将来に電気戦車やプラグイン戦闘機を配備することはない。

人民解放軍も同様だ。ワシントン・ポスト紙は３月、「中国は今や米国を含む世界のあらゆる国を凌駕（りょうが）し、未来のグリーン技術で首位に立つ」と主張した。主要メディアは熱意を込めて同様の報道を繰り返すが、それこそ幻想だ。

その記事の７段落下には、中国が「圧倒的に世界最大の温室効果ガス排出国」であることが記されている。

記事はその理由を説明していないが、私が説明する。化石燃料、特に石炭が依然として中国の主要なエネルギー源だからだ。

23年、中国の電力の60％は石炭火力発電所で賄われ、世界の新規石炭火力発電所建設の95％を中国が占めた。特筆すべきは、中国が有害排出物を削減する装置スクラバーの積極的な導入を怠っている点だ。

中国の共産主義者らは、エネルギー生産のためなら「何でもする」。なぜなら、彼らの目標は、人工知能（ＡＩ）の優位性を争う上で不可欠な、世界のエネルギー支配権を獲得することだからだ。ＡＩが、軍事用ロボット、ドローン、ミサイル、ドローン・ミサイル迎撃システムなど、あらゆる分野で重要な要素となることは間違いない。

ＡＩデータセンターは、驚異的な量のエネルギーを必要とする。バーガム氏が24日、シンクタンク民主主義防衛財団で開催された公開イベント「米国のエネルギー支配力を強化する」で述べたように、電気は「太陽が輝かず、風も吹かないときでも」供給されなければならない。

その電力を供給するために米国は原子力事業に再び取り組まなければならない。小型モジュール炉は、広大な敷地を必要とせず、温室効果ガスも排出しないため、環境保護論者が反対する理由はない。

エネルギー支配には、戦闘機から携帯電話に至るまで、軍民双方で使用される重要鉱物も欠かせない。

レアアース採掘・加工も

現在、中国は採掘されるレアアース（希土類）の約70％を支配しており、その多くは貧困国で採掘され、中国が搾取し、環境を破壊している。また、加工処理に関しては最大90％を支配している。

中国政府は10月９日、中国で加工されたレアアースをわずかでも含む製品に対して輸出制限を課した。

ここから得られる教訓は、「掘れ、もっと掘れ！」だけでは不十分ということだ。バーガム氏は「採掘しろ、もっと採掘しろ！」と言うが、私は「加工しろ、もっと加工しろ！」を付け加えたい。

米国はエネルギー軍拡競争の真っただ中にある。国家エネルギー支配会議の使命は、この競争に勝利することだ。

米国の歴代政権は、国力強化に不可欠なこれらのツールを開発しない道を選択してきた。だがその過ちは、少なくとも今後３年間は正されることになる。