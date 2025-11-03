バイデン政権、政敵を大規模捜査　共和党支持者の情報収集

ケリー・サドラー氏

バイデン政権時、司法省は、トランプ陣営が大統領選の結果を覆そうとしたことを逆手にとって、法執行機関としての権限を使い、４００人以上の共和党支持の個人と団体の通話に関する情報や銀行の取引記録などを収集していた。これは間違いなく、米国史上最大かつ最も破壊的な政敵のスキャンダル探しだ。

醜聞のためのあら探し

上院司法委員会のグラスリー委員長は29日、選挙を巡るトランプ大統領に対する訴訟の中でジャック・スミス特別検察官とそのチームが発行した１９７件の召喚状を公開した。コードネーム「アークティクフロスト」と呼ばれるこの捜査は、連邦捜査局（ＦＢＩ）のワシントン支局で始まり、シアトルからニューヨークまで複数の支局の捜査官にまで及んだ。グラスリー氏が発表した文書によると、捜査官らは２０２２年６月だけで40件以上の聞き取り調査とその移動のために約１万７０００㌦を要求していた。

アークティクフロストの捜査網は広大だった。標的にされた人々は、ＦＯＸニュースやニュースマックスなどの保守的な報道機関を含むメディア企業との通信が監視された。「連邦議会の議員、職員、代理人」との通信は追跡された。資金調達活動と寄付者リストは監視された。銀行取引記録と財務情報の提出が求められた。

グラスリー氏は29日の記者会見で「アークティクフロストは、党派的なＦＢＩ捜査官と司法省の検察官が共和党の政治組織全体を捜査する手段であり、不適切だった。スミス氏が公言していたこととは違い、明らかにスキャンダルのためのあら探しだ」と述べた。

この大規模な捜査は何を根拠に進められたのか。

当時、ガーランド司法長官宛てに書いた覚書の中でＦＢＩのレイ長官は、20年の大統領選中に、アリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ウィスコンシン州で「不正な選挙人票証明書が公文書館に提出された」と主張した。選挙人票証明書とは、各州の選挙人による投票結果をまとめた公式文書だ。

選挙はかなり混乱していた。新型コロナウイルスの大流行がピークに達すると、激戦州の多くで選挙手続きが変更され、投票用紙回収箱が認められたり、署名照合や締め切り日に関するさまざまなルールのもとで、郵便投票の期限が延長されたりした。その結果、いくつかの州では選挙結果の確定が選挙日から数週間も遅れることになった。

知らないうちに通話記録の提出を求められていた上院議員の一人、テッド・クルーズ氏 (共和党、テキサス州)は、連邦判事が電話会社ＡＴ＆Ｔに対し、召喚状について１年間知らせないよう命じていたと述べた。グラスリー氏は、クルーズ氏の事務所にあるベライゾンの固定電話も「影響を受けている」とベライゾンから聞いたと述べた。アークティクフロストの召喚状には通話の詳細は含まれていなかったが、どの通話が誰にかけられたかについての情報の提出が要求されていた。

アークティクフロストに関して新たに公開された文書は、スミス氏の調査が選挙人を巡る不正とみなされたものの調査だけにとどまらないことを示している。

スミス氏らは、保守パートナーシップ研究所のエド・コリガン所長は「親プーチン」であり、「内戦に備えて人々を訓練するためのインフラを構築したい」と主張している。

ワシントン州勤務のＦＢＩ捜査官は、「コリガンは密（ひそ）かに保守系議員グループ、フリーダムコーカスを操り、ＦＢＩにとって良くない計画を持っている。コリガンはＦＢＩを嫌っており、彼らのことをスプーク（スパイ）と呼んでいる」と記した。その情報源は、黒塗りで伏せられている人物だ。

以前に公開されたアークティクフロストに関する文書には、保守活動家チャーリー・カーク氏の非営利団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」を含む90以上の保守団体が調査の対象となっていたことが記載されていた。

勇気ある国民の声凍結

アークティクフロストに巻き込まれたすべての個人は弁護士を雇い、バイデン政権から身を守るために数時間、数日、おそらく数年の時間と注意とお金を費やさなければならなかった。全員が共和党員だった。

アークティクフロストはその名の通り、トランプ氏を支持した勇気のある国民の声を凍結させるためのものだった。