ＡＩ主導のサイバー戦争　世界の産業構造を変革

中国、米国、欧州が人工知能（ＡＩ）と量子コンピューティングの覇権を争う中、民間企業はますますその標的となり深刻化している。自動車製造から飲料製造、半導体設計に至るまで、企業は超大国間の競争における戦場であると同時に、犠牲者だ。

中国の「知能化戦争」の教義はＡＩ、ビッグデータ、サイバー作戦を融合させ、機械のスピードで意思決定と行動を実現することを目指す。民軍融合により、商用ＡＩの進歩が軍事作戦やサイバー作戦に直接反映される。

米国は国防高等研究計画局（ＤＡＲＰＡ）や国家安全保障局（ＮＳＡ）のプログラムを通じてＡＩを活用した防衛に巨額投資し、異常検知、自律対応、ゼロトラスト・ネットワークを重視している。

欧州は、欧州連合（ＥＵ）ＡＩ法やサイバーセキュリティー認証にもかかわらず、米国と中国のインフラに依存しているため、デジタル主権の維持に苦慮している。

知的財産が戦略的標的

こうした地政学的緊張は、産業界に具体的な影響を及ぼしている。２０２５年８月、ジャガー・ランドローバー（ＪＬＲ）は、サイバー攻撃によって製造システムとサプライチェーン（供給網）が混乱した後、英国全土での生産を停止した。捜査官は長期的な侵入経路を追跡し、国家が関与している可能性のある高度な持続的脅威の存在を示唆した。生産損失は週当たり数千万㌦に上り、国家サイバーセキュリティーセンターとの連携により、産業界のサイバーインシデントに対する国家レベルの支援の必要性が浮き彫りになった。

日本のアサヒグループホールディングスも25年９月に同様に深刻な攻撃を受けた。ランサムウエア集団「Ｑⅰｌⅰｎ」が約９３００件の社内ファイルを窃取したため、国内30拠点で発注、出荷、コールセンター業務の停止を余儀なくされた。主力商品であるビール「スーパードライ」とウィルキンソンの炭酸飲料の生産が停止し、小売店の在庫が圧迫され、国内の四半期利益が80％以上減少する恐れがあった。10月２日以降、一部の業務は再開されたが数週間にわたって手動プロセスが継続され、デジタルサプライチェーンの脆弱（ぜいじゃく）性が顕在化した。

ＡＩと防衛産業の競争の中心である半導体セクターも標的となっている。24年には、台湾のＴＳＭＣと韓国のサムスンが侵害を受けたＩＴベンダーによるデータ侵害を報告した。これらの侵害は、ＡＩ支援ツールを用いてチップ設計やプロセス情報を抽出した可能性が高いと考えられる。これらのインシデントは重要技術における知的財産が戦略的な標的となり、攻撃の狙いは単なる金銭的利益ではなく、地政学的優位性の獲得にあることを示す。

上記事例は、サイバー攻撃がサプライチェーン戦争へと進化していることを示す。ＡＩ支援攻撃、自律型マルウエア、データ窃盗はこれまで軍事分野に限定されていた方法で、生産能力や戦略能力を混乱させる可能性がある。

次のリスクは量子コンピューティングから生じる。米政府機関の国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）や日本の情報処理推進機構（ＩＰＡ）などの機関は、「今収穫、後で解読」の脅威について警告している。敵対者が将来の量子暗号解読のために今日暗号化されたデータを収集するもので、暗号システムを監査し、ベンダーの準備状況を評価し、量子暗号への移行に備えることで、運用のレジリエンスとグローバルサプライチェーンの信頼を維持する必要がある。

国家安保の中核要素に

企業の取締役会にとって、この教訓は明らかだ。サイバーセキュリティーは今や戦略的かつ地政学的な課題であり、クラウドプロバイダー、ＡＩの導入、暗号化、サプライチェーンパートナーシップに関する決定は、国家的な重要性を持つ。ＡＩ主導の防御、サプライチェーンのレジリエンス、耐量子インフラに投資する企業は、資産と評判の両方を守ることができる。一方、後れを取る企業は、混乱と戦略的信用の喪失のリスクを負う。

ＡＩと量子の優位性を巡る競争は激化している。製品の生産停止から、操業停止、半導体スパイ活動に至るまで、新たな戦場は企業ネットワークと相互接続されたサプライチェーンに広がっている。ＩＴシステム、生産業務、ベンダーとの連携はすべて混乱に対して脆弱だ。この時代においてサイバーセキュリティーは単なる防御ではなく、グローバル競争力と国家安全保障の中核要素だ。（にった・ようこ）