北朝鮮労働党が創建80年記念行事　軍事力増強で国威発揚 　

宮塚コリア研究所代表 宮塚利雄氏

10月10日は中華民国（台湾）の国慶節（双十節）として知られているが、北朝鮮にとってこの日は朝鮮労働党創建80周年の記念日である。10日夜に金日成広場で行われた軍事パレードには、中国政権ナンバー２の李強首相やロシアのメドベージェフ前大統領らが参列した。金正恩総書記は演説で「わが軍隊は絶えず強化されなければならない」と述べ、引き続き今後も軍事力を強化していく意向を示した。

新型ＩＣＢＭを初公開

軍事パレードには新型の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星20」を初公開した。朝鮮中央通信は火星20について「最強の核戦略兵器体系」と紹介したが、軽量で高強度な素材が用いられたことで従来のＩＣＢＭより射程が伸び、複数の弾頭を搭載する多弾頭化される可能性がある。先端部分には「火星11マ」と書かれた兵器の写真も公開されたが、専門家によると短距離弾道ミサイル「ＫＮ23」に極超音速滑空体とみられる弾頭を搭載した新型と推測され、変則的な軌道で迎撃が難しいという。

このほかにも極超音速中長距離戦略ミサイルなど数多くの兵器が登場したが、金正恩総書記は９月に年明けに開催が予定される次の党大会で核兵器と通常兵器の開発を同時に進める「並進政策を提示することになる」と述べており、節目となる軍事パレードで総合的な軍事力をアピールした形だが、大規模な軍事パレードは２０２３年以来となる。

金正恩総書記はこの日の軍事パレードで数多くの兵器類を登場させたが、これは９月３日に北京で行われた抗日戦勝80年の軍事パレードで、台湾侵攻時に使用が想定される最新兵器を見せつけられたことにある。

中国の習近平政権は「抗日戦争勝利80周年記念」と称して記念式典と大規模な軍事パレード（閲兵式）を行ったが、日本が連合国軍に降伏した１９４５年の時点では、中華人民共和国という国はまだ創建されておらず、日本軍と戦ったのは毛沢東の軍ではなく、蒋介石軍である。この中国が抗日戦争勝利80周年を「記念」するとはそもそもの茶番で噴飯ものであるが、この記念式典には世界から26カ国の首脳級が出席し、日本からも鳩山由紀夫元首相が参加している。

金正恩総書記は軍事パレードで演説し、「わが軍は敵を圧倒する政治思想や軍事技術の優勢により脅威を掃滅する無敵の実体に進化し続けるべきだ」と強調し、米国を念頭に「覇権に反対する」と述べた。中国の首相が北朝鮮で軍事パレードに参加したのは、中国が韓国と国交を正常化した１９９２年以降初めてで、金正恩総書記が９月に北京で中露首脳と並んで軍事パレードに参加したのに続き、中露が北朝鮮の確固とした後ろ盾であることを内外に示し、併せて国威発揚を人民に見せつけた。

さて、軍事力増強により国威発揚を示した金正恩政権であるが、北朝鮮の市民生活はどうであろうか。私が長年追い続けてきた北朝鮮の食糧と農業問題であるが、金正恩政権が鳴り物入りで導入した集団農場での生産単位を細分化して、家族単位での経営を可能にした「圃田担当制」も当初は画期的な経営方式と評価された。だが個人主義が蔓延（まんえん）した北朝鮮社会では生産性の向上に限界があり、これといった成果を上げていないのが実情のようだ。市民生活は決して楽ではないようだ。

李在明大統領が助け舟

このような厳しい状況下に置かれている北朝鮮に助け舟が現れそうだ。それは北朝鮮が敵対国家と断定した韓国である。北朝鮮との統一に備えた政策を実行する韓国の統一省が14日、南北間の対話・交流などの部署を復活させる組織改編案を発表した。改編案では閉鎖している南北経済協力事業の開城工業団地に関連する業務を担う組織を含め、対話・交流に関連する部署の大部分を復活させ、人権人道室は廃止し、機能を他部署に移し、さらに民間を巻き込んで対北政策を立案する組織を新設させるという。

李在明大統領の対北融和路線を反映したものであるが、金正恩総書記からは「お前（李在明大統領）は可愛（かわ）いい奴だのう」との声が聞こえてきそうだ。

（みやつか・としお）