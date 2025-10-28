防衛力強化有識者会議報告書の注目点　戦略装備導入など提言

令和４年に反撃力保有など安全保障関連３文書が改定されたが、３文書の策定から10年目を迎えた９月19日に「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議報告書」が発出された。安保関連３文書の改定は岸田内閣の大仕事であったが、その後の国際安保環境は大きく変わっている。

事実上の国際的な確約

周知のようにロシアのウクライナ侵攻や中東のガザ地区の戦争・不安定化は依然として続いている。そのような中で出された「報告書」の中身・構成はウクライナ侵攻や中東ガザ地域で反復される戦争事態を踏まえて「これまでの主な議論のまとめ」として国際安保環境の変遷が総括され、①防衛力の抜本的強化②防衛生産・技術基盤③防衛と国民の理解―の３項目で纏（まと）められている。それら３項目を踏まえて本論ともいうべき「今後の展望」の節で提言①から提言⑥まで防衛力強化の方向が提示され、「おわりに」で結ばれている。

「防衛力の抜本的強化」では、先の安保関連３文書で示された反撃力の保有は国際社会から防衛力の抜本的強化が高い評価を受けており、事実上の国際的コミットメント（確約）となっているとまで強調。実際、反撃力発揮には多数の小型衛星を連携させる情報分析機能や指揮統制機能の強化は不可欠とするなど厳しい指摘をし、サイバー分野でも研究者の不足など問題点を挙げている。

「防衛生産・技術基盤」では、まず防衛生産基盤の強化はもはや防衛装備政策の範疇（はんちゅう）にとどまる課題ではなく、産業政策や経済安全保障政策の視点で捉え、省庁横断的・戦略的に捉えるべきだと指摘。有事整備の在り方では官民での緊密な協力が必要だと強調。産学官のエコシステム（生態系）構築の中核となる防衛装備庁への要請、防衛産業戦略の策定の必要性は大局的に把握されるべきだとしている。

「防衛と国民の理解」では安保関連３文書を通じた防衛力の抜本的な強化の評価を得る必要性が強調されながらも、それに伴う防衛費の増額については、国民の理解や納得を得る必要性を指摘。また防衛力基盤の最大なものは「人」とし、自衛官の定年延長など人材確保や装備の無人化や省力化も強調している。

見てきたような議論を踏まえて本論「提言」に繋（つな）がっている。まず前提としての情勢認識は３年を超えたロシアのウクライナ侵攻などを踏まえて露中朝連携の強化など策定時とは次元の異なる安全保障環境の変化を指摘し、６項目の提言を示している。

提言①は「防衛力抜本的強化の７本柱の推進と戦略装備導入による抑止力・対処力の一層の強化」。ここでいう７本柱と(1)無人アセットの本格的導入(2)垂直発射装置（ＶＬＳ）搭載潜水艦導入(3)太平洋側における防衛体制構築に資する防衛装備(4)宇宙利用の推進(5)ドローンなどの本格的導入(6)航空機が発着できる艦艇の整備(7)長距離・長時間活動できる潜水艦の整備が不可欠―と抜本的な防衛力強化が提示されている。

提言②は「社会情勢を正面から捉えた装備品調達の高度化、組織再編と戦力構成の変革」。防衛力の抜本的強化、社会情勢の変化の影響を踏まえた柔軟な対応が不可欠とされている。

提言③は「我が国主導による戦略的視点に立った日米同盟の実効性向上、同志国との連携強化」。日米安保強化には、我が国がイニシアチブを取って具体案を示すことが日米安保同盟にとって重要であり、核戦力では米国の拡大抑止が極めて重要と強調。

提言④は「防衛技術・生産基盤とサプライチェーンの戦略的強化、技術開発、防衛装備移転の拡大推進」。防衛省主導下での関係省庁を横断的に防衛産業戦略策定し、有事の装備品の需要急増への国家を超えた増産体制の検討も求めている。

提言⑤は「防衛力強化と経済成長の好循環創出に資する目標値の設定・進捗（しんちょく）管理」。提言⑥は「防衛力の更（さら）なる抜本的強化に向けた検討」。

国民への説明責任強調

報告書全般を通じて国民への説明責任が強調されているが、これまでも努められてきた上にさらなる努力が求められることになる。

現に中露に加え北朝鮮までが核戦力強化を軍事パレードで誇示するなどの動向への対応が求められている。米国の拡大抑止戦略への依存を強める中で、振幅の激しいトランプ米大統領の外交にどう対応するか、今月下旬にアジア地域で展開される首脳外交の動向が注目される。

（かやはら・いくお）