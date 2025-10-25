国内に広がるムスリムへの反感　事実上の移民政策が感情逆なで

著述家 加藤文宏氏

イスラム教とムスリムへの反感が国内に広がっている。反感の根底にあるのは異文化への不安だが、国民に十分な説明のないまま進められている事実上の移民政策が感情を逆なでしているのは間違いない。

激しくなる利害の衝突

日本人ファーストを掲げて参政党が躍進した前回の参院選で、同党への投票率が高かったのは人口当たりの外国人研修生・実習生の人数で上位を占める自治体だった。研修生・実習生制度が労働力を安価に確保する策として利用され、特定技能２号者は更新を続ければ在留期間に制限がなく家族の帯同も可能で実態は移民そのものである。これがハラル給食実施や土葬墓づくりに猛烈な反対の声が上がる背景で、外国人嫌いから生じた排外主義が発端ではない。

ムスリムたちが彼らの慣習に則（のっと）った暮らしを可能な限り望むのは当然だが、移民を呼び寄せたい地方自治体と事業主は過剰に反応し、この状況を政治的に利用しようとする勢力が現れて過激な要求をするムスリムを表舞台に登場させた。職と慣習を奪われかねないわれわれが我慢を強いられているのに、彼らは妥協しないのかと不信感が怒りに変わり、ムスリムが利己的な移民の象徴にされてしまった。

振り返れば１９３８年に完成した東京回教礼拝堂、現東京ジャーミイの建設も日本国内の政治的な思惑と無縁ではなかった。対米英協調主義路線を離脱してアジアに影響力を拡大していた日本政府にとって、ムスリム問題は避けて通れないものだった。政府はイスラム教を欧米からの武力のみならず文化干渉に対抗する盾として利用するため、日本に在住するタタール人信徒らが計画した東京回教礼拝堂の建設を国策として援助したのである。

そして90年代、革命と戦争で混乱したイランから、バブル景気を謳歌（おうか）していた日本に職を求めてイラン人が多数やって来るようになった。彼らはオーバーステイを続ける目論（もくろ）みで来日し、好景気に湧く中で不人気になり人手不足だった肉体労働の現場に迎え入れられた。需要あっての不法滞在だったのだ。不法滞在者数は最大で４万人にもなり、偽造テレホンカードや薬物の密売をするなど悪質な人物が増えるに至って、ようやくビザ免除措置を停止したのである。

戦時下の対イスラム宣撫（せんぶ）政策、違法滞在イラン人問題、さらに事実上の移民政策は、日本の政治や制度や経済がイスラム教とムスリムを振り回すだけでなく、国民も翻弄（ほんろう）されてきた歴史と言える。

人口減少による労働力不足の解決を外国人労働者に頼らざるを得ないとしても、現在のやり方では国民だけでなく、ムスリムに限らない外国人労働者と、彼らの背景にある宗教や文化まで翻弄してしまう。

だが政府はなし崩し的な受け入れ拡大を目論んで、移民政策は存在しないとする立場を取り、移民対策は不要であるとして対応を地方自治体に丸投げしている。地方自治体には独自に対応するだけの経験と人員と予算がないので、このままでは増え続ける外国人と住民との間で利害の衝突が激しくなる一方だろう。イラン人の不法滞在者が急増する過程で、打つ手なく放置していた時と同じである。

まず政府は合意形成のため、正直に移民政策の存在を認め、国民に政策の内容を丁寧に説明しなければならない。そして早急に、移民や短期の労働で流入する外国人を管理する法律と国の組織をつくる必要がある。このようにしなければ、国別、分野別の受け入れ数が決められず、在留外国人の管理も徹底できない。

信仰とどう向き合うか

これで終わりではない。国と自治体が外国人労働者の信仰といかに向き合うか、ルールを制度として明確に示す必要が生じている。

しかし、移民政策は存在しないとする詭弁（きべん）で国が自縄自縛に陥り、外国人労働者を巡る課題が差別問題にすり替えられてしまった。あらかじめ加害側と被害側に分断されて始まる出会いから、幸福な関係が生み出されるはずがない。ツケを押し付けられるのは国民だけでなく、渡航してきた外国人労働者たちも変わりない。

