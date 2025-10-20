トップオピニオンViewpointヘグセス“戦争”長官の10指令　将官らに体力検査義務化
Viewpoint

ヘグセス“戦争”長官の10指令　将官らに体力検査義務化

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

　４月１日付の拙論「ヘグセス米国防長官の軍改革」で、新長官がトランプ政権下でやることを論じたが、最近、政策の詳細が明らかになった。比較して読めば非常に近いことだと分かる。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事大きく変貌したマルコムＸ　ＮＯＩを去って普遍的に　黒人問題解決に白人が不可欠

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »