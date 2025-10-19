トップオピニオンViewpoint大きく変貌したマルコムＸ　ＮＯＩを去って普遍的に　黒人問題解決に白人が不可欠
Viewpoint

大きく変貌したマルコムＸ　ＮＯＩを去って普遍的に　黒人問題解決に白人が不可欠

評論家　三浦小太郎

By 三浦 小太郎

今年は黒人指導者、マルコムＸが暗殺されてから60年になる。彼の代表著作『マルコムＸ自伝』（中公文庫）は、現在でも米国黒人問題を考える上では必読書だ。特に注目すべきは、当初は白人を敵視していたマルコムが、その早過ぎた晩年には大きく思想的に変貌していたことだ。マルコムは、白人と黒人、米国と第三世界の連帯を目指し始めた時に殺されたのだ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事日本人がおいしくした台湾の米　烏山頭ダム建設の八田與一　磯永吉・末永仁が「蓬莱米」創出

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »