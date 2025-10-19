トップオピニオンViewpoint大きく変貌したマルコムＸ ＮＯＩを去って普遍的に 黒人問題解決に白人が不可欠 Viewpoint 大きく変貌したマルコムＸ ＮＯＩを去って普遍的に 黒人問題解決に白人が不可欠 評論家 三浦小太郎 タグ会員向け 2025年10月20日 06時52分 By 三浦 小太郎 XLINEFacebookEmailPrint 今年は黒人指導者、マルコムＸが暗殺されてから60年になる。彼の代表著作『マルコムＸ自伝』（中公文庫）は、現在でも米国黒人問題を考える上では必読書だ。特に注目すべきは、当初は白人を敵視していたマルコムが、その早過ぎた晩年には大きく思想的に変貌していたことだ。マルコムは、白人と黒人、米国と第三世界の連帯を目指し始めた時に殺されたのだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事日本人がおいしくした台湾の米 烏山頭ダム建設の八田與一 磯永吉・末永仁が「蓬莱米」創出 人気記事 Viewpoint オバマケアとフードスタンプの行方 Viewpoint 韓国の民主主義を守れ Viewpoint 中国「抗日戦勝利」パレードの意味 米欧主導の国際秩序に挑戦 欧亜大陸での大国結集を許すな Viewpoint 台湾侵攻を防ぐための対中戦略 Viewpoint 不寛容な社会となった現代 Viewpoint クレムリンに巣食う心情はルサンチマン 覇権に向け同盟概念持たず Viewpoint 民主主義破壊するエリート左派 日韓でも宗教の自由抑圧 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 新着記事 Viewpoint 日本人がおいしくした台湾の米 烏山頭ダム建設の八田與一 磯永吉・末永仁が「蓬莱米」創出 Viewpoint 日本社会が女性総理に求めるもの サッチャー氏に似た高市氏 より小さい器での出直しを Viewpoint キューバ危機を再考する 日本が学ぶべき真の教訓とは Viewpoint 主要国がボイコットした「習近平閲兵」 「世紀の大祭典」と中国自賛 独裁国家・貧困国家の「盟主」に Viewpoint 中国のグレーゾーン戦争 平時からサイバー攻撃継続 経済・情報も統合し影響力工作 Viewpoint 大阪・関西万博に行ってきた 灼熱地獄を耐えた来場者 不満表現する良い方法ないか？ Viewpoint 中国共産党との共存は不可能 うその上に築かれた政権 閉鎖的で一方通行の対米関係 Viewpoint 「仕方がない」で動く歴史と人生 非凡な人間でも不可避 必然より圧倒的に多い偶然 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例