キューバ危機を再考する　日本が学ぶべき真の教訓とは

東洋大学名誉教授 西川佳秀

今から63年前の10月、キューバ危機が起きた。対米優位を狙い、ソ連のフルシチョフ書記長が密（ひそ）かにキューバに核ミサイルの配備を始めた。それを知ったケネディ大統領は事態が戦争に拡大せぬようミサイル破壊という手荒な手段を採らず、キューバ周辺に米海軍を展開させ、核ミサイルを搭載した貨物船のキューバ接近を阻止する海上封鎖を選んだ。

慎重を期したこの作戦が功を奏し、結局フルシチョフはミサイル配備を断念、核戦争の危機は回避された。だが翌年11月ケネディは暗殺される。その悲劇的な最期とキューバ危機回避の功績から彼は偶像視され、今に続くケネディ神話が生まれた。

ロバート・ケネディ大統領（ウィキ・ペディアより）

しかし後年、キューバ危機に関する政府文書等の公開が進み、当初ケネディもキューバへの空爆実施など軍部の主張する強硬策が最善と考えていたことなど神話と異なる真相が明らかになった。その中から、今の日本が学ぶべき教訓や課題を考えてみたい。

拡大抑止と対ソ連密約

第一は、核の傘の信憑（しんぴょう）性に関わる問題だ。ケネディ神話では、米国はソ連に対しキューバに軍事侵攻しないことを約したが、それ以上の譲歩はせず、米国の圧倒的な軍事的優位を背景にキューバからミサイルを撤去させたと信じられてきた。

だが事実は異なる。ケネディ政権はキューバから核ミサイルを撤去させる交換条件として、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）諸国と協議せぬまま、西欧を守るため米国がトルコに配備していた核ミサイルの撤去を密かにソ連に約束していた。同盟国を犠牲にしたとの非難を避けるため秘密回路を用いての口頭メッセージとし、ソ連にも極秘扱いとするよう求めている。ソ連を圧倒する強大な軍事力を保持していた時でさえ、米本土がキューバの核ミサイルの脅威に晒（さら）されそうになるや、ソ連の要求を受け米国は同盟国に諮らずミサイルの撤去に応じたのだ。

翻って米国の力に陰りが出ている現在、日本は米国の「核の傘」に安易に依存するだけで良いものだろうか。現在、日米の間では「拡大抑止協議」が行われている。細部は詳（つまび）らかにされていないが、拡大抑止の信憑性を確実なものとするには相当な努力や詳細な協議を日米間で積み重ねる必要があるのではないか。

二つ目の教訓は、バックチャンネルの重要性だ。キューバ危機では、米ソの政府間ルートだけでなく、ＡＢＣ放送のスカーリ記者と在米ソ連大使館参事官フォーミン大佐がホテルで密かに接触を重ねていた。この裏ルートを活用して危機打開の糸口を探ったのだ。

今の日本はどうか。東アジアで危機が生じた際、公的な外交ルートだけではなく、それを下支えし、本音ベースでのやりとりや、表には出しにくい水面下での微妙な駆け引きができるバックチャンネルを政府や外務省は中露や北朝鮮との間で確保しているか。

また権威主義国ではトップダウンで物事が決まる。その指導者らと直接やりとりし、国益を賭したぎりぎりの駆け引きや話し合いができる逸材を我が国は擁しているのだろうか。

対立し、あるいは外交関係を持たぬ国だからと、第三国の仲介に頼るだけではあまりに心許（もと）ない。そのような国との間にこそ危機に備えコミュニケーション回路や人材を整えておく必要がある。戦争中、敵性語と称し英語教育を禁じ、横文字を使うと国賊と罵（ののし）った国柄だ。未（いま）だに対立する国とは言葉を交わさず、深入りを避けているようでは危機は克服できまい。

そもそも同盟国米国との関係においてもバックチャンネルはか細い。東アジアの安全保障に熟知するスタッフがトランプ政権には少ない。それ故さまざまな裏チャンネルを活用し、こちらの考えや情報を積極的に米側指導層に届け、また先方の動きを探る必要もある。表には出にくいが、そのような伝達ルートや人材の確保こそ国益を守るための要諦である。親日派と称されはするが、手垢（てあか）のついたような一部のロビイストに頼るばかりではだめだ。

危機回避より未然防止

最後の教訓は、危機の回避よりも危機の未然防止こそが重要だという点だ。キューバ危機を乗り越え第３次世界大戦を防いだとケネディを称（たた）えるが、キューバに核ミサイルを持ち込もうとするソ連の動きを掴（つか）んでおれば、そもそも危機は避けられたはずだ。我が国の平素の情報収集活動は十分だろうか。他国経由の情報には他国の思惑が込められている。同盟国と雖（いえど）も安易に依存せず、独自に情報を掴む姿勢と努力が求められる。