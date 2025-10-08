トップオピニオンViewpoint主要国がボイコットした「習近平閲兵」　「世紀の大祭典」と中国自賛　独裁国家・貧困国家の「盟主」に
Viewpoint

主要国がボイコットした「習近平閲兵」　「世紀の大祭典」と中国自賛　独裁国家・貧困国家の「盟主」に

評論家　石　平

By 石平

９月３日、中国は首都の北京にて「抗日戦争勝利80周年記念」と称しての記念式典と大規模軍事パレード(閲兵式)を行った。本来、日本が連合国軍に降伏した１９４５年の時点では、中華人民共和国という国はまだ創建されていないから、この中国が抗日戦争勝利80周年を「記念」するとはそもそもの茶番であるが、それでも北京開催の記念式典には世界から26カ国の首脳級が出席した。【...全文を読む】

